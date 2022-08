Solicitarán aplazamiento de medida de coerción a Félix Alburquerque

Al confeso homicida Félix Alburquerque Compres, expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se le conoce medida de coerción este lunes en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

No obstante, los abogados del acusado y los del occiso, Manuel Duncan, solicitarán un aplazamiento para estudiar con más tiempo la carpeta presentada por el Ministerio Público y mostrar los arraigos o no que posee el imputado que convenza al juez de que podría o no sustraerse del proceso en su contra.

José Rafael Ariza e Ingrid Hidalgo informaron que requieren tiempo para poder mostrar que el expresidente de la DNCD asistirá al proceso en su contra estando en libertad.

En cambio, José Fernández Pérez Volquez, abogado de la familia de Duncan, adelantó que pedirán un año de prisión preventiva y que para ello necesitan demostrar al juez que Alburquerque Comprés no tiene arraigo y que podría fugarse del país.

Ariza asegura que su cliente está "arrepentido " de haber matado a Duncan, la madrugada del pasado viernes en el sector Mirador Norte, en un establecimiento de comida rápida.

"Homicidio voluntario"

Esa es la tipificacion que la parte acusadora, es decir los abogados de la familia Tavárez Volquez, consideran fue el crimen que ocurrió y en el que el expresidente de la DNCD, le quitó la vida a Duncan, con dos disparos, uno de ellos de espalda y ya cuando no representaba peligro para el victimario.

"Homicidio voluntario", dijo Pérez Volquez.

La defensa de Alburquerque Comprés rechazó referirse a las partes de las pruebas, argumentando que en la solicitud de medida de coerción sólo se conoce el arraigo y que luego en otras etapas se debatirán las pruebas.

Segun la acusación del Ministerio Público, después de una "pelea" en las que ambos se agredieron mutuamente y fueron separados por las personas que estaban en el lugar. Luego, Alburquerque se dirigió a su vehículo a buscar un arma "ilegal" que poseía y persiguió a Duncan, quien está a escondido y le produjo los dos disparos.