Madre del niño lanzado a tanque de agua pide disculpas y dice fue una "broma familiar"

Los parientes del niño que fue lanzado en un tanque de agua por un tío pidieron excusas y explicaron que se trató de “una broma”. Su madre aseguró que el infante está bien. También dijo que se trató de un evento familiar ocurrido hace casi tres años.

El hecho fue captado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

La madre del menor, Xatia Pimentel, y su tío, un mayor retirado de la Policía Nacional de nombre José Emilio Kelly, se han encargado de informar a través de las redes sociales que el hecho ocurrió hace casi tres años y que el menor se encuentra bien.

La señora pidió excusas a los cibernautas por la difusión del video y aclaró que es una costumbre en su familia hacer bromas, aunque en aquella ocasión su tío José Emilio Kelly se excedió.

“El niño está bien, no le pasó nada malo, nosotros siempre acostumbrados a retozar, y ese día estaba muy emocionado -el tío- se le fue la mano, mi tío me pidió disculpas, se sintió muy apenado, claro eso fue algo que quedó atrás y que ahora salió a la luz y yo le pido disculpas por eso”, expresó en un video.

El policía retirado también se disculpó: “Yo le pido excusas al pueblo dominicano, mi accionar no fue el de un caballero oficial, ese video es de hace dos años, es mi sobrino y lo quiero mucho… Pido que no me juzguen más que no juzguen a mi sobrina, les pido perdón… lo hice mal, muy mal, no debí de hacerlo”.

Revelaron que el video salió a luz luego de que un primo publicara el video sin medir las consecuencias.

“Le pido perdón por ese video que ha llegado a ustedes. El video no llegó por ningún tipo de denuncia ni nada, llegó por equivocación… El video nunca salió a la luz, salió por la negligencia de un primo, que no tomó las precauciones”, dijo.