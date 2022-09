Primera dama pide respeto para la niñez por encima de los colores políticos

La primera dama Raquel Arbaje pidió respeto para la niñez que, a su juicio, no debe tener color ni partido político. Arbaje se refirió a las críticas de las que han sido blanco las autoridades por el incidente en que murió un niño de un año en un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) de Duarte y otro en el que nueve menores en conflicto con la ley escaparon de un hogar de paso en la avenida V Centenario, ambos centros adscritos al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El aspirante a la candidatura presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, llegó a acusar al Gobierno de ser el responsable de la muerte del infante por haber cancelado al personal adecuado para atender a los niños que acudían al centro del CAIPI.

Ante a ese y otros comentarios, la primera dama pidió: "Respetemos a la niñez, la niñez no tiene color, no tiene partido. Yo soy una servidora y cuando he cometido errores siempre lo voy a admitir, pero esto lo estamos trabajando".

Prometió que los hechos se van a aclarar, pero están siendo investigados por el Ministerio Público, de manera que no puede adelantar nada. De las menores en fuga, dijo que faltan todavía dos por localizar.

Conani acéfalo

Raquel Arbaje negó que el Conani esté acéfalo luego de la renuncia de su directora, Ana Cecilia Morum, debido a que sigue trabajando "un directorio de representación de todas las instituciones" y "está la directora ejecutiva".

"Entendemos que el presidente, Luis, ya va a nombrar un presidente o una presidenta, pero normalmente la función de presidenta del Conani es de representación con los organismos internacionales de veeduría", explicó.

Aseguró que el Conani ha estado trabajando en las cosas que hay que mejorar para proteger a los niños y a las niñas.

Arbajo habló con la prensa la mañana de este lunes en un acto en el que República Dominicana asumió la presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (Concadeco).

El director ejecutivo de Pro Consumidor, doctor Eddy Alcántara, recibió el traspaso de la presidencia de Concadeco, organismo que pertenece al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de la mano de su homólogo de El Salvador, Ricardo Arturo Salazar, en representación de Mario Castejón, de Honduras, país que ostentaba la presidencia pro tempore.