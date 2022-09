Diputados aprueban presupuesto complementario del 2022

La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó este martes en dos sesiones consecutivas el proyecto que modifica la ley 345-21, del presupuesto general del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2022 y la adenda que envió el Poder Ejecutivo.

Después de más de 16 diputados expresarse en torno al proyecto de ley que contempla un total de erogaciones por RD$1,252,601.2 millones y un déficit financiero proyectado de RD$225,300.1 millones, se hizo la votación, que recibió el voto negativo de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo.

Con la adenda enviada por el Poder Ejecutivo, ocho instituciones serían beneficiadas con nuevas partidas, debido a que fueron agregados el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), con una transferencia que asciende a RD$173.3 millones y el Ministerio de Economía.

A solicitud del vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio Furcal, el proyecto se declaró de urgencia y se aprobó en dos sesiones consecutivas.

Durante los turnos de ponencia, los diputados de los partidos de oposición criticaron que desde el Gobierno se hayan disminuido las partidas presupuestarias a instituciones como el Ministerio de Trabajo y de Obras Públicas.

El informe favorable que rindió la comisión especial que estudió la iniciativa señala que el proyecto introduce modificaciones a las estimaciones de ingresos y proyecciones del gasto manteniendo "inalterado el tope de endeudamiento aprobado por el congreso en la referida ley No. 345-21".

La primera votación obtuvo 104 votos a favor y 36 en contra, mientras que la segunda fue de 103 a favor y 37 en contra.

El PLD, en voz de su diputado Víctor Suárez, presentó una modificación al presupuesto para que tenga una redacción alterna al proyecto que modifica la ley No.345-21 de la Republica Dominicana

La modificación se le realizaría al artículo 6 y señalaba lo siguiente: "Autorización a realizar traspasos de apropiaciones. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar los traspasos de apropiaciones de gastos entre fuentes y capítulos del Gobierno Central, de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros contempladas en la Ley No. 345-21, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2022, por un monto de seis mil trescientos veintinueve millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con setenta y nueve centavos (RD$6,329,799,849.72)".

La modificación fue rechazada con 98 votos en contra y 22 a favor.

Turnos de ponencia

Los diputados de las diversas bancadas tomaron un turno de ponencia para expresarse en torno al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado.

PRM

El presidente de la comisión especial, Frank Paulino indicó que durante el estudio de la iniciativa recibieron a varios miembros del gabinete económico del gobierno para explicar en qué consistiría el presupuesto complementario.

Paulino indicó que tras las quejas suscitadas por la reducción de RD$4,250 millones al Ministerio de Educación, el Poder Ejecutivo envió una adenda donde modificaba esa reducción y eliminó la partida que disminuía ese monto al ministerio.

Destacó que con esa adenda, el 80 % de las partidas que se incrementarán van dirigidas a disminuir el alto índice inflacionario por la guerra de Ucrania y las secuelas del COVID-19.

"Creo que nadie de los aquí presentes se puede oponer a que haya un subsidio a los combustibles y todos sabemos lo que sucede si aumentamos los combustibles, creo que nadie se puede oponer a que las amas de casa no reciban un incremento de energía eléctrica en sus casas", destacó Paulino.

Explicó que 43 mil millones de pesos irán al subsidio de los combustibles, 36 mil millones de pesos para que no aumenten la energía en los hogares y más de 10 mil millones serán para los comedores económicos.

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Julio Campos, destacó que dentro del presupuesto había una gran problemática debido a que se reducían los fondos a otras instituciones que necesitaban de un mayor presupuesto para desarrollar mejor sus funciones.

El legislador defendió el uso que se le dio al presupuesto en los pasados Gobiernos del PLD "donde se les dio una ejecución necesaria a todos los fondos", específicamente al 4 % para la educación.

"Este presupuesto además de violar la Constitución es un presupuesto inhumano porque no se contemplan partidas para renglones y sectores como el aumento o la disminución a lo que es el Ministerio de Trabajo, de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente", destacó Campos

En ese sentido el legislador del PLD dijo que "debido a estas situaciones y por otras más" la bancada de su partido no votaría a favor de la aprobación del presupuesto complementario.

El vocero del partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, indicó que esa organización no votaría a favor de la pieza del presupuesto debido a que dentro del mismo existían una serie de "incoherencias", destacando que lo primero fue el "golpe letal" que intentaron dar a la educación del país con la disminución de los fondos a ese ministerio.

El vocero continuó explicando que a pesar de que la "adenda parecería que iba a reparar lo que en un principio fue un presupuesto que nada iba pensado en favor del pueblo", mantenía una serie de problemáticas como asignarle más de dos mil millones de pesos al Ministerio de la Presidencia, destinados específicamente a publicidad entre otros puntos.

Indicó que es una "incoherencia" de parte del Gobierno al presentar la aplicación Bacheo 24/7 con la cual se pueden denunciar los hoyos en las vías mientras se les está quitando parte del presupuesto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

"De forma que por lo antes expuesto, la Fuerza del Pueblo se opone rotundamente al presupuesto complementario por entender que es lesivo para la patria y nada tiene que ver con lo que necesitan los dominicanos en estos momentos", destacó Fernández.

PRSC

El vocero del Partido Reformistas Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, indicó que tras la modificación realizada al presupuesto para no reducir los fondos a Educación su partido saluda la decisión y destacó que se le debe aplaudir al Gobierno el continuar con los subsidios a los combustibles. El diputado indicó que el gobierno debe avocarse a resolver algunas problemáticas que persisten en el país, pero que de igual forma votarían a favor. Botello criticó el poco presupuesto que recibe el Ministerio de Deportes, lo cual reclamó a las autoridades de Gobierno y señaló que no se le debería reducir el presupuesto a Obras Pública debido a que "no se van a inaugurar obras" y eso afecta a los dominicanos.