Investigador egipcio dice teoría de arqueóloga dominicana sobre tumba de Cleopatra es equivocada

El investigador egipcio Zahi Hawass afirmó que, luego de la búsqueda de las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio en un templo cerca de Alejandrina, puede afirmar que la teoría de la arqueóloga dominicana Katheleen Martínez-Nazar está equivocada. La búsqueda lleva aproximadamente doce años.

De acuerdo con Katheleen, según su teoría, posiblemente los restos de Cleopatra se encontraban en pasadizos secretos ubicados debajo del templo egipcio Taposiris Magna, el cual estaba dedicado a la diosa Osiris, de quien la reina egipcia era devota.

El investigador considera que Cleopatra no estaba enterrada en ese templo. “Creo que está enterrada dentro de una tumba en Alejandrina que construyó junto a su palacio y está todo bajo el agua”, expresó al medio internacional RTVE.

La doctora Martínez-Nazar, es una arqueóloga, abogada y diplomática dominicana que ha dedicado casi dos décadas de su vida al proyecto científico que consiste en la búsqueda de la tumba perdida de la reina Cleopatra.

Su familia se opuso al viaje que emprendió a Egipto en 2004, sin embargo, una prima decidió apoyarla y acompañarle.

“Cuando inicié las excavaciones en el 2005 fui motivo de burla por los egiptólogos más famosos que trabajaban en Alejandría y me decían que tomara mucho sol, que no iba a descubrir nada porque ellos ya habían trabajado ahí y habían dado ese lugar por terminado arqueológicamente”, manifestó la arqueóloga durante la presentación de un diplomado en junio pasado en el país.

Dijo que a pesar del bullying que le hacían, debido a que es dominicana, y que para ellos es un país que no tiene tradición arqueológica ni una universidad famosa. “Sin embargo, eso no me detuvo. Al contrario, eso me dio más fuerza para enfocarme en lograr las metas”, agregó.

Creó su libro Finding Queen Cleopatra

Ese libro incluye los primeros 10 años de la arqueóloga dominicana en Egipto y las piezas más importantes de una exhibición en el Museo del Cairo.