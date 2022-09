El Minerd tiene fondos por 20 mil millones para lo que resta de año

El Ministerio de Educación cuenta con 20 mil millones de pesos para ejecutar proyectos en lo que queda de este año.

El ministro Ángel Hernández explicó que el Minerd es enorme y hay dependencias que no tienen la eficiencia necesaria para cumplir con sus metas del plan operativo anual.

“El área que a mi más me preocupa, que es la formación de docentes, el Inafocam y el Isfodosu tenían menos de un 40 por ciento de ejecución el otro día. Entonces obvio hay áreas que no han ejecutado al ritmo necesario sus recursos y lo que esperamos es que el año que viene no ocurra eso”, expresó el ministro.

Entiende que debe haber un manejo eficiente de los recursos, pero como es un ministerio tan complicado y tan grande pueden haber limitaciones como ocurrieron ahora.

"El Ministerio de Educación tiene más fondos, no sólo los cuatro mil 500 millones que se iban a transferir, el Ministerio tiene por gastar en lo que queda de año más de 20 mil millones de pesos, de invertir", explicó.

Hernández considera que el mismo efecto de la pandemia hizo más lentos los procedimientos al interior del Minerd y en la tradición son pocas las veces que se ha cumplido con la ejecución 100 por ciento del 4 % del Producto Interno Bruto, solo en una oportunidad.

Consultado sobre la propuesta de que se transfirieran 4,530 millones del presupuesto del Minerd a otras dependencias del Estado dijo que ese dinero estaba ahí y probablemente sea un poco más de ese monto y que se han identificado áreas donde será ejecutado ese dinero y se ha consensuado con el presidente Luis Abinader cómo será ejecutado al interior del Minerd.

Agregó que se harán transferencias de fondo, por tres mil millones de pesos a los centros educativos que han cumplido con los requisitos y se auditaron los fondos que recibieron anteriormente.

Esto para hacer reparaciones de escuelas, butacas, pintura y mantenimiento en general.

No se necesitan 300 mil cupos

De acuerdo a Hernández, los datos que manejan es que la demanda de cupo en las escuelas no sobrepasa los 150 mil.

Dijo que el dato de los 300 mil estudiantes que estarían fuera de las aulas es una estimación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).