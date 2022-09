Fabricantes de muebles escolares dicen que butacas que adeudan a Educación fueron adjudicadas de manera irregular

Fabricantes de butacas dicen no adeudan asientos al MINERD ( FRANCISCO ARIAS )

Los fabricantes de muebles escolares aseguran que las 172,000 butacas que se le adeudan al Ministerio de Educación (MINERD) como parte de 187,000 contratadas el pasado año corresponden a empresas de carpeta y que fueron adjudicadas de manera irregular.

Vicente King, presidente de la Asociación Dominicana de Micros y Pequeños Fabricantes de Muebles Escolares (Asofamues), afirmó que esa situación fue advertida al Minerd antes de que se hiciera la licitación, en septiembre del año pasado, en la que sólo tres de las 22 adjudicaciones corresponden a empresas que pertenecen a ese gremio.

Explicó que a las tres empresas seleccionadas se le contrató 15,000 butacas que dice fueron entregadas conforme a lo acordado, y son las que el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, reconoce tienen en sus almacenes.

"Nosotros queremos aclarar que las Mipymes productoras de butacas en República Dominicana no le debemos butacas al Ministerio de Educación, al menos las que hemos sido contratadas. El ministro o el ministerio alega haber contratado 187,000 butacas y que de dicho monto han recibido no más de 15,000. Yo quiero decirles que esta adjudicación tiene 22 adjudicados; de esos 22 adjudicados solo hay tres fábricas socios de Asofamues", dijo King. Sostuvo que esas empresas son Magalis Pérez del Castillo, PJ Soluciones y Codiminca.

"Dejamos claro que las Pymes no somos responsables de que no haya butacas en el Ministerio de Educación, sino las adjudicaciones que les hicieron a empresas, que digo yo fantasmas, porque no las encuentran hoy en día. Ni somos pulpos ni somos tampoco mafiosos, somos fabricantes", agregó Kinb al encabezar una rueda de prensa.

Sostuvo que los fabricantes de muebles escolares están en condiciones de fabricar todas las butacas que se requieran, pero las exigencias que se están haciendo actualmente les limitan, incluso presentar ofertas en ese sentido.

Recientemente, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que la institución había sido estafada con la compra de butacas, que asciende a 126 millones de pesos, ya que no habían entregado 172,000 asientos de los 187,000 contratados, advirtiendo que las empresas involucradas serían sometidas a la justicia.