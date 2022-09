Huracán Fiona deja más de 500 viviendas afectadas en El Seibo

Más de 500 viviendas de familias de escasos recursos fueron afectadas por el paso del huracán Fiona en la provincia de El Seibo, situación que mantiene a la población en un abismo de desesperación y con la esperanza de que el Gobierno cumpla con cada una de las ayudas que ha prometido.

Decenas de familias quedaron totalmente en las calles, sus viviendas en el suelo, todos sus ajuares a la intemperie, producto de los fuertes vientos y lluvias que ocasionó el fenómeno.

Además, varias localidades quedaron totalmente incomunicadas por las crecidas de ríos y la obstrucción en las vías públicas por los árboles caídos en toda la zona, averías en el sistema eléctrico, y cuantiosos daños en la producción agrícola.

Muchos negocios también resultaron afectados, debido a la falta de energía eléctrica y la destrucción de muchas vallas publicitarias.

El tormento de cada familia seibana es la incertidumbre de no saber dónde vivir, ya que no cuentan con los recursos suficientes para poder reparar sus viviendas, como es el caso de la señora Eugenia Guerrero, quien contó que se ha quedado sin nada.

“Me quedé en la calle, pero doy gracias a Dios que por lo menos mi familia y yo tenemos vida, solo toca esperar como el Señor nos ayuda a salir de esta situación”, lamentó Guerrero.

Con los ánimos bajos, expresó que su casita, aunque era de madera y zinc, era su refugio, el techo donde pasar la noche sin mojarse junto a sus dos hijos y esposo. Espera que el presidente de la República, Luis Abinader, pueda ayudarlos como ha prometido.

Una señora de la localidad, que no se identificó, mostró a Diario Libre un video de los daños que sufrió su vivienda en la comunidad La Piedra, sección la Isabelita, por lo que pide alimentos para esa localidad.

Dijo que hay muchos niños y mujeres embarazadas que no tienen para dónde ir, ya que se han quedado en la calle. “Necesitamos una ayuda por aquí de parte de las autoridades, que vengan en nuestro auxilio, no tenemos nada y necesitamos alimentos”, agregó.

Daños en la producción agrícola

Los campos de El Seibo se encuentran desolados. Toda la producción de cacao, plátanos, yuca, chinolas, aguacates y demás se perdieron con el paso del fenómeno, el cual ha dejado con las manos en la cabeza a los productos agrícolas.

Hilario Zorrilla, quien cuenta con una propiedad en la comunidad de Las Cuchillas dijo que tenía una gran cantidad de productos con los que suplía a su familia y hoy, no le ha quedado ni una mata de plátano.

"Yo tenía una siembra de aguacates que le faltaba poco para que empezaran a parir y otras de las cuales nos estábamos beneficiando, se perdieron, también todas las matas de plátanos, todo se me fue, absolutamente todo, no me quedó nada" Hilario Zorrilla Productor agrícola “

Sostuvo que todos los productores de Las Cuchillas están con las manos “peladas”, por lo que esperan que el gobierno de Abinader haga un levantamiento por la zona y los pueda ayudar.

“Necesitamos que las autoridades también ayuden y se enfoquen en el campo, en esos campesinos que vivía de la producción y hoy lo han perdido todo”, manifestó.

Unas 53 familias han sido desplazadas ante el deterioro de sus viviendas. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Familias desplazadas

Unas 53 personas todavía permanecen en los albergues, especialmente en la Escuela de Villa Guerrero, así lo informó Carlos de la Rosa, encargado de Operaciones de la Defensa Civil de la provincia.

De la Rosa aseguró que, en total, desplazaron a unas 300 familias a los albergues que tenían disponibles, ya que fueron afectadas por el paso de Fiona.

Indicó que una gran cantidad de localidades se quedaron incomunicadas ante las crecidas de ríos y escombros, además de que preliminarmente más de 500 familias se encuentran sin hogar.

“Yo califico este huracán como algo desastroso, por la furia de los vientos y los daños que ocasionaron y también por el nivel de inestabilidad que tuvo en su trayectoria, porque al momento de llegar no se sabía realmente cuál era su trayectoria”, sostuvo.

Todas las autoridades municipales y provinciales desde ayer han estado realizando en conjunto un levantamiento de los daños ocasionados por el fenómeno Fiona en la localidad.

Los mismos han estado llevando raciones alimenticias junto al Plan Social de la Presidencia a cada una de las familias que resultaron afectadas.