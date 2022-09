Supérate y Siuben explican por qué bono ha llegado a personas equivocadas

La razón por la que los cheques del Bono de Apoyo Familiar del Gobierno les han salido a empresarios, empleados, personas que no viven en República Dominicana y hasta a fallecidos tiene que ver con la forma en que funciona el programa, todo lo cual explicaron a Diario Libre los directores de Supérate y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Gloria Reyes y Jefrey Lizardo, respectivamente.

En primer lugar, la Tesorería Nacional imprimió 1,000,000 de cheques a nombre de las personas que el Siuben tiene registradas en su base de datos por pertenecer a uno de los cuatro índices de calidad de vida (ICV): ICV 1, ICV 2, ICV 3 e ICV 4. Los ICV 1 e ICV 2 son los que entran en la categoría de pobres.

Se trata de un cheque no endosable que sólo lo puede cambiar la persona a la que le salió personalmente.

El problema es que la última actualización de ese padrón ocurrió en el año 2018, por lo que la situación económica de muchas de esas personas cambió. Otro aspecto que Gloria Reyes pide tomar en cuenta es que este “no es un bono de pobreza extrema, sino de la inflación, por eso hay personas que, aunque no sean ICV 1 y 2, pueden calificar porque tienen ingresos por debajo de 20 mil pesos”.

Ahora bien, ¿qué hace Supérate para evitar que los cheques lleguen a manos de quienes no lo necesitan?

Para evitar que la ayuda económica llegue a gente que no la necesita, el personal de Supérate verifica con personas de las comunidades cada caso para comprobar el nivel socioeconómico de los destinatarios, “y las personas que no califican, (el cheque) se devuelve a la institución y luego a Tesorería”.

Este sistema no es infalible y suceden muchos escapes, por lo que Gloria Reyes apela a la conciencia de la gente. En el caso de los familiares y allegados del senador Moreno Arias, de Montecristi, que salieron beneficiados y llegaron a cambiar los cheques, Gloria Reyes dijo: “Yo reprocho y en verdad censuro que en el caso de Montecristi esas personas hayan acudido, porque allá mismo otras personas salieron y no fueron a recogerlo porque no lo necesitaron”.

Esos ciudadanos están ubicados en los niveles ICV 3 e ICV 4, confirmó el director del Siuben, Jefrey Lizardo.

Lo correcto en estos casos es, según la funcionaria, no ir a retirar el cheque. En el municipio de Castañuela, de la misma provincia, de cerca de 700 beneficiarios, aproximadamente 20 personas no retiraron el bono porque eran empresarios o personas que vivían afuera del país, afirma Reyes.

Supérate remitió el 15 de septiembre a la Tesorería Nacional 51 cheques correspondiente al Bono de Apoyo Familiar. Cuatro de ellos eran de personas que no necesitaban el bono, nueve se encontraban fuera del país, catorce eran fallecidos y veinticuatro no fueron contactados.

El tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, informó el 22 de septiembre que los cheques fueron registrados para la “conversión a reintegro” por valor de 76,500 pesos.

Supérate y el Siuben también actualizan sus datos con los de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para identificar a personas que consiguieron un empleo con un salario mayor de 20 mil pesos, pero aun así “hay un margen de tiempo que puede pasar” entre un cruce y el siguiente, acota Reyes.

La directora de Supérate estima que hay un chance de error que va del 2% al 3%, algo que considera aceptable considerando el tamaño de la base de datos que manejan. Hasta este fin de semana, habían entregado cerca de 60 mil cheques.

Filtración

Varios listados del Siuben se han transmitido abiertamente por la Whatsapp, donde muchos han podido acceder a los datos privados de las personas, como número de teléfono, dirección, cédula y una foto a color.

Reyes considera que eso no debió suceder, y lo atribuye a errores humanos debidos a que mucha gente maneja la data para poder localizar a los que recibirán el apoyo económico.