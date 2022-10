Mujer denuncia fue golpeada y atracada cuando iba a un punto de drogas en San Francisco de Macorís

Una mujer denunció que fue golpeada y atracada momentos en que se dirigía a comprar sustancias prohibidas a un punto de drogas en el sector Cristo Rey, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La joven identificada como Jennifer Estrella dijo que una mujer que reside próximo al punto de drogas la golpeó en la cabeza y otras partes del cuerpo despojándola de su celular.

“Fui víctima de un atraco, al lado de un punto de droga y me quitaron el celular, una muchacha me entró a golpe con otro muchacho y me quitaron el teléfono. Iba para el punto a comprar sustancias prohibidas”, sostuvo.

Manifestó que no conoce a la mujer que la agredió, por lo que pidió se haga justicia por los golpes que les habría propinado.

“Que se haga justicia, que ella de la cara y que mi teléfono aparezca o aunque no aparezca yo lo que quiero que ella de la cara y me explique porque ella me entró a golpes si yo no tengo ningún tipo de roce con esa muchacha”, sostuvo.

Agregó que la agresora supuestamente la golpeó con una pistola. “Ella estaba armada también”, indicó.

La joven dijo estar consciente de que no se debe comprar sustancias prohibidas, aunque consideró que pese a ello no debieron agredirla.

“Estoy más consciente que, aunque uno la compre no tienen por qué agredir a uno”, dijo al tiempo de explicar que el hecho habría ocurrido el pasado lunes a las 3:00 de la madrugada.