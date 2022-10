Madre de recluso denuncia torturan a su hijo en cárcel de Monte Plata

La señora es Yenni Elizabeth Rosado denunció que un hijo suyo, quien se encuentra recluido en una cárcel de la provincia de Monte Plata, está siendo maltratado físicamente.

El preso fue identificado como José Roberto Rosado, según un video que realizó Elizabeth Rosado para denunciar el caso.

“El lunes a la 8:00 de la noche, el subdirector del centro de Monte Plata (Vladimir) se dirigió a la celda de mi hijo a buscarlo para llevarlo a la plancha (es un sitio de castigo en la cárcel), sin mi hijo haber hecho nada”, narró.

Indicó que ante esta acción su hijo le preguntó el motivo de porqué sería llevadoal lugar.

“Vladimir lo esposa y llama a unos cuantos agentes más. Empezaron dándole palos, muchos golpes les dieron, incluso le dieron cartuchazos de gomas”, explicó.

Llamé a la directora del centro de Monte plata para saber qué había pasado con mi hijo, debido a que me llamaron los internos cuando esto estaba pasando.

“Ella me dijo que no puedo ver a mi hijo por un tiempo, porque él está de castigo y no puede recibir visita, ni llamada”, detalla Rosado.

En ese sentido, indico que acudió a la Dirección General de Prisiones a denunciar lo ocurrido.

“Lo que me dijeron que no puedo ver a mi hijo por un tiempo”, reiteró.

Manifestó que teme por la vida de su hijo y la de ella.

“No se qué ha pasado con mi hijo y necesito saber”, externó visiblemente preocupada.

Responsabilizó al centro de Monte Plata por la vida su vástago.

Realizó un llamado a la procuradora Miriam Germán Brito para que asuma el caso.