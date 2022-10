Choferes turísticos entregarán licencias al Intrant, si cancelan la del chofer que se accidentó con turistas

El Sindicato de Choferes del Transporte Turístico del Este considera que el chofer Franklin Nin Pérez ha sido condenado mediáticamente por el Estado y a priori por el Ministerio Público.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa por Tomasito Reyes, secretario general del sindicato, quien también cuestionó que Hugo Beras, director del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant) quiera cancelar la licencia de su compañero.

“Como Hugo Beras está tan afanado por cancelar la licencia de conducir de este compañero, nosotros, de forma categórica, le vamos a entregar más de 2,700 licencias que tienen los choferes de transporte turístico al Intrant”, apuntó.

Comentó que si ven que el Ministerio Público quiere abusar de Nin Pérez van a detener todos los servicios de transporte turístico en la zona de Punta Cana, ya sea en el aeropuerto, en la autovía, en Bayahibe o en Santo Domingo.

“Vamos a detener los servicios con los turistas arriba, para que lo tengan claro, no vamos a permitir abuso”, citó

Puntualizó que accidentes de tránsito hay en el país y en mundo entero todos los días.

Los transportistas le hicieron un llamado a la Ministerio Público para que “cuele su café claro”, pues tienen información que después de realizarle la prueba de dopaje a Nin Pérez sacaron, dos veces, en secreto, al chofer para hacerle otra prueba.

En relación al accidente

Aseguran que el accidente fue provocado por una tercera persona. “Él (el chofer) se vio obligado a girar a la derecha porque un segundo vehículo se interpuso en la vía que el iba. Nin venía en el carril de la derecha, él ni siquiera venía en el carril de alta velocidad, que es el carril de la izquierda, por lo que, no venía a alta velocidad, ni conduciendo imprudentemente”, exteriorizó.

Un camión se le atravesó y no se sabe dónde está ese camión, cuestionó el dirigente choferil, mientras, explicó que el Ministerio Público no se ha ocupado de hacer las investigaciones de lugar, de buscar el segundo vehículo que fue el que provocó el accidente.

También negó que el chofer de transporte turístico, implicado en el caso, consuma cocaína, como afirmó el Ministerio Público.

Sobre los cruces

Reveló que habían denunciado al Intrant, justamente el mes pasado, que el cruce donde ocurrió el accidente, había que buscarle una solución, pero, tuvo que suceder un accidente para que ellos lo cerraran y esto demuestra que ellos se están inculpando.

Expuso que con esta acción el Intrant está mostrándole a la sociedad que cuando ellos denunciaron eso, tenían la razón.

Esposa del chofer

Según la esposa del Franklin Nin Pérez, Luz María Montes, su pareja tiene más de 30 años trabajando como chofer y nunca había tenido un accidente, por lo que entiende que lo han querido satanizar.

“Todo el que no sabe ha querido echar leña al fuego y no han pensado que él tiene familia y que este no iba a querer salir a la calle a tener un accidente”, dijo.

Entre lágrimas comentó que su esposo es una persona muy coherente con su trabajo y que si él no tiene toda su documentación al día prefiere no trabajar.

La mañana del pasado jueves 6 del presente mes de octubre, Franklin Nin Pérez conducía un autobús turístico con 51 personas, quienes iban de excursión hacia Isla Saona. El bus que este conducía se accidentó en el cruce conocido como Domingo Maíz, en la carretera Bávaro Miches, provincia La Altagracia.

En dicho accidente, dos personas fallecieron al instante y otra en un centro de salud. Los demás turistas, con diferentes lesiones, fueron conducidos a centros de salud de la zona.

Los turistas afectados son de Argentina, México, Colombia, Chile y Perú.