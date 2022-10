Posible intervención en Haití genera controversia

El eventual despliegue de fuerzas militares internacionales en Haití no es visto con buenos ojos por entender que “lesiona” la soberanía nacional, aunque hay quienes consideran que esto ayudará a atender la crisis humanitaria, que se puede agravar con el resurgimiento del cólera.

La situación en Haití se agudiza mientras las pandillas armadas bloquean el acceso a la principal terminal petrolera del país, lo que afecta el funcionamiento de los centros de salud e interrumpe el servicio de tratamiento de agua, esenciales para prevenir y responder rápidamente al cólera.

Para Edwin Paraison, director ejecutivo de la Fundación Zile, “es inaceptable” que la comunidad internacional no considere las propuestas a la salida de la crisis que se hicieron entre los haitianos. Además, de que una tercera parte del Senado adoptó una resolución que pide parar el proceso de solicitud de fuerzas extranjeras.

“En ese contexto, se está escribiendo una página muy triste y una de las más vergonzosas de la historia de Haití con la autorización acordada por el consejo de ministros al jefe de gobierno Ariel Henry para solicitar una fuerza especial extranjera sin definir las condiciones de actuación ni el tiempo de permanencia de la misma en el país”, señaló.

La solicitud de un despliegue inmediato provino del Gobierno haitiano el pasado jueves, por lo que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a considerar el despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada en Haití.

La ONU solicitó hace cuatro días la creación de un corredor humanitario para poder acceder a la terminal de combustible. Antes de la crisis de los carburantes, que afecta la distribución de servicios básicos, Haití estaba acorralado por la inseguridad, la crisis económica. En la nación hay 4.9 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria.

Paraison, excónsul haitiano en la República Dominicana, consideró que para pacificar al país “es tan solo reforzar la capacidad operativa de la policía” y que la misión militar es vista como un apoyo a un “régimen repudiado”.

“Basado en el documento del Consejo de Ministros y de la experiencia en Haití de las tropas onusenses, la presencia militar internacional no es la solución, es un nuevo elemento de la crisis”, dijo.

Sin desarrollo y sin la creación de empleos que inviten a los haitianos a desarrollar su país, la presencia militar extranjera en la nación más pobre del continente Americano “no será suficiente”, estimó el analista internacional Iván Gatón.

“Solucionar el problema de un país, no es simplemente usted tener la seguridad militar. Si tú no generas empleos, si tú no generas riquezas… tiene que ser un plan integral”, expresó Gatón consultado sobre el tema.

El académico apuntó que sí es importante la presencia militar extranjera en estos momentos, para hacer frente a las pandillas armadas, que sofocan a la población con los secuestros diarios y los enfrentamientos entre ellas. “Hay que realizar una labor de creación de empleos, de mejorar la calidad de vida de la gente en Haití. Y eso es lo que va a permitir tener un país estable en el largo plazo, sino sería poner un parche”, reiteró.

“También es positivo que la comunidad internacional preste atención al tema haitiano porque República Dominicana es quien ha servido de válvula de escape a la inseguridad y la inestabilidad que vive Haití”, expresó.

Otro punto de preocupación para Iván Gatón es el avance del Islam en Haití, pues aseguró que ya hay instalada más de 50 mesquitas, incluidas Madrasas.

EE. UU. responde a pedido El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió al pedido de ayuda realizado por Haití para combatir la crisis humanitaria. Aseguró que le da seguimiento a la situación y que analizará la solicitud para determinar la forma más factible para prestar apoyo. “Estamos siguiendo atentamente el agravamiento de la situación de salud y seguridad en Haití, en particular las acciones en curso por parte de actores delictivos que obstaculizan la adopción de medidas urgentes para responder a la amenaza que plantea la propagación del cólera entre la población haitiana”, dijo el documento del Departamento de Estado de EE. UU.