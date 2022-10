Antonio Marte pide a Hugo Beras no ceder a chantaje de los choferes turísticos

El senador y presidente de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra), Antonio Marte, dijo este miércoles que no se puede permitir que ningún chofer chantajee a las autoridades y que es de los transportistas que aboga para que todo conductor deba tener la prueba antidoping.

“Como representante de la institución más grande en República dominicana quiero expresar que nosotros, desde hace mucho tiempo, venimos reclamando y diciéndoles a los demás transportistas y diciéndole al Gobierno que es obligado que todos conductores deben de tener la prueba antidoping”, manifestó.

Aseguró que Conatra prepara siempre su personal con el fin de cuidar la vida de todos sus usuarios y el capital.

Manifestó que no es un secreto que hay problemas con los tours operadores.

"A veces la culpa no se le puede echar solamente a una parte, cuando hablo de los tours operador, es que los tours operador por pagar baratería, pagar poco, tienen a cualquier conductor", dijo.

Reveló que en el sector transporte de la región Este hay una competencia desleal.

“Los tours operadores cobran ese dinero tres, cuatro, cinco meses antes y a los transportistas se lo pagan después de tres y cuatro meses de hacer el operativo, una competencia sumamente desleal”, añadió.

Pidió a Hugo Beras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), hacer cumplir la ley y que no se lleve de chantajes.

“A ningún chofer se le dice que tiene que andar drogado conduciendo un autobús, la Ley 63-17 hay que darla a respetar, que no se lleve de chantajes, que no se lleve de amenazas, que todo el que hace esa amenaza es porque es enemigo del sector turismo en República Dominicana. No podemos permitir que ningún chofer, ninguna persona que se llame ser dizque representante de chofer, venga a querer chantajear a las autoridades”, enfatizó.

"Hugo aprieta, aprieta, y date a respetar, pon ejemplo en la autoridad y cancela todas las licencias que tengas que cancelar, porque esta vagabundería no puede proseguir en esa condición" Antonio Marte Senador de la provincia Santiago Rodríguez “

Antonio Marte dijo eso en respuesta al sector del transporte turístico del Este, que amenazó con entregar todas las licencias al Intrat si Hugo Beras le cancela la licencia a Nin como dijo que haría y también con paralizar paulatinamente el servicio en la zona en caso de que el imputado no recibe un juicio justo.

El accidente, ocurrido hace poco más de una semana en Bávaro, provincia La Altagracia, cobró la vida de cuatro turistas y dejó más de 40 heridos.

Las víctimas son las argentinas Valeria Paola Medina, 44 años, y Valeria Brovelli, 33 años; la peruana Karla Rodríguez Dionicio, 40 años; y Alejandro Luis Klinec, de 37 años.

De acuerdo con el Ministerio Público del Distrito Judicial de La Altagracia fueron 51 los turistas afectados por el accidente. En el total figuran entre las víctimas 17 argentinos, 16 chilenos, siete brasileños, cinco peruanos, cuatro colombianos y dos mexicanos.

El conductor del vehículo que transportó a los turistas se llama Franklin Nin Pérez, de 47 años. Fue apresado al día siguiente del hecho sin lesiones visibles en su cuerpo.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Nin Pérez manejó “sin precaución, de forma descuidada, atolondrada, temeraria e imprudente... y bajo los efectos de cocaína".

El Ministerio Público pide que, ante la magnitud del accidente, el caso sea declarado complejo y que se le imponga un año de prisión preventiva.

La medida de coerción fue aplazada por segunda vez para el jueves 13 de octubre.