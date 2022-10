VIDEO: Entre llantos, mujer denuncia incremento en factura eléctrica de su hogar de 11 mil pesos

Una mujer residente en Santiago denunció entre llantos que la factura de la energía eléctrica de su hogar le subió de cinco mil a 11 mil pesos en un mes, por lo que llamó a las autoridades poner atención a su caso.

La joven que se identificó como Mariela Capellán publicó un video que se hizo viral en las redes sociales y en el cual califica esa situación como un abuso en su contra.

“Aquí el profesional no vale un peso aquí y nosotros estamos cansados de los abusos de Edenorte ya, uno no encuentra que hacer con los abusos ya de Edenorte”, dijo la joven mientras lloraba y enseñaba varios títulos universitarios.

La joven que reside en el residencial Los Maestros, en Santiago, aseguró que una brigada de la empresa de electricidad visitó su casa y que supuestamente no encontró alguna situación para el incremento de la factura.

“Entonces, ¿Dónde está el exceso de factura? En un apartamento que no mide ni 90 metros, donde yo vivo con mis dos niñas que van al colegio que con trabajo lo pago el colegio y todavía tengo que pagar una factura de 11 mil y pico de pesos”, manifestó la dama.

Agregó que “Si aquí no se regula el abuso de la factura eléctrica no se sabe a dónde vamos a parar, porque no la podemos pagar”.

Al conocer la denuncia, el director de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), Eduard Batista, solicitó a la denunciante a que acuda por las oficinas de esa institución a presentar la situación.

“Saludos @mariela_capellan, la invitamos a pasar por nuestras oficinas de PROTECOM Santiago para aclarar cualquier duda sobre su caso. Nos reiteramos a la orden !! @mariela_capellan_m.”, dijo Batista en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.