Raquel Peña: "Cómo país hemos ido avanzando en todos los renglones pese a las dificultades externas"

La vicepresidenta Raquel Peña dijo este sábado durante su visita a la ciudad de Santiago, que como país hemos avanzado en diversos renglones, fruto de las acciones tomadas por el presidente Luis Abinader, quien asegura no ha escatimado esfuerzos en enfrentar las condiciones adversas tanto internas como externas.

Peña explicó que los indicadores económicos reflejan la efectividad de las acciones tomadas por el gobierno, tanto al enfrentar la pandemia del COVID-19, los efectos económicos de la guerra de Ucrania y Rusia, así como los desastres naturales que nos embaten cómo los huracanes.

"Una serie de situaciones que escapan de las manos de la República Dominicana, las ha enfrentado con la responsabilidad que le caracteriza y no escatimó esfuerzos en enfrentar el COVID-19, el efecto inflacionario por la guerra entre Ucrania y Rusia, luego enfrentamos el huracán Fiona, y no vamos a desmayar hasta no terminar la última casa que haya sido afectada", señaló Peña.

Raquel Peña estuvo este sábado en esta ciudad de Santiago, dónde inauguró obras, y también supervisó otras.

En el sector Quinigua, del municipio Villa González, la funcionaria inauguró la rehabilitación de las redes eléctricas e iluminación, cuya inversión a cargo de Edenorte fue superior a los RD$63 millones.

“Como gobierno, nos hemos propuesto brindar a nuestro pueblo un servicio eléctrico de calidad, estable y permanente. Sabemos que la problemática en este aspecto es histórica y que resolverla en su totalidad conlleva un gran esfuerzo sostenible en el tiempo”.

La obra beneficia a 1,525 familias, se colocaron 475 luminarias, 528 postes, 42 transformadores y 29.30 kilómetros de redes de media y baja tensión.

Raquel también hizo entrega de unos 8 millones de pesos para la construcción de la cancha de Villa San Pablo y la construcción del bulevar de la Plaza de los Fundadores, y anunció la licitación para la compra de dos camiones compactadores, que utilizará la alcaldía de Villa González en la recogida de la basura.

Así mismo la remodelación, equipamiento y dotación del personal necesario para el hospital de la calidad.

Supervisó trabajos de colectores de aguas servidas

La vicepresidenta y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Burgos, supervisaron los trabajos de sustitución del colector de aguas residuales en la avenida 27 de febrero al norte de la ciudad.

La obra es ejecutada con una inversión ascendente de 91 millones de pesos y beneficiará alrededor de 40 mil personas.

Inauguró iglesia en Gurabo

Peña, inauguró la Iglesia de la Caridad del Cobre, en Gurabo realizada por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) y contó con una inversión de más de RD$8 millones.

Construcción de aceras y contenes en municipio Licey

En el municipio Licey al Medio dejó iniciados los trabajos de construcción de aceras y contenes y el programa de asfaltado, en el barrio Los Ureñas, Los Acevedos y Limonal Arriba.

La agenda concluyó en el municipio Tamboril, dónde inauguró la Policlínica de los Amaceyes, en Canca la Piedra.

La infraestructura fue construida bajo la coordinación de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) y contó con una inversión ascendente a los de RD$8,500 millones.

La policlínica consta de tres consultorios, área de emergencia, farmacia, un dormitorio con su baño, cocina, dos baños para el público, parqueos, y verjas perimetrales.