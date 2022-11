Diputada Fior Daliza Peguero renuncia del PRD y se declara independiente

La ex vocera del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fior Daliza Peguero, informó que renunció a esa organización política y se declaró independiente.



Al hablar durante la sesión ordinaria que se desarrolla este martes, la dirigente política afirmó que en su momento dará a conocer a cuál partido se irá y precisó que se trata de una organización que le permitirá crecer en su carrera política, que ha demostrado que valora a las mujeres y a la provincia que representa, San Pedro de Macorís.

Argumentó que gracias al arduo trabajo que realizaron ella y su equipo el PRD hoy se encuentra entre los cuatro partidos políticos mayoritarios.

Precisó que hay ciclos que se cierran y que decidió incursionar en la política desde el año 2020.

“No me retiro de mi carrera política. Voy al partido que no solo me abra las puertas sino que me dé una oportunidad de crecimiento. Al que entienda que las mujeres tenemos que aportar. Al partido, que dentro de su política tenga como prioridad a la provincia San Pedro de Macorís. A ese (partido) iré en su momento”, alegó.

Insistió en que para ella el límite es el cielo, que aspira llegar lejos en su carrera política y aprender de los demás políticos.

Agradeció el apoyo al presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, por permitirle ocupar la boleta en la pasada contienda electoral que le permitió ganar la curul que ocupa.

Además, extendió su agradecimiento a las dirigentes perredeistas Janet Camilo y Peggy Cabral, así como también a su equipo de trabajo, porque han sido su soporte y contribuyeron a que se haya perfeccionado en su carrera política.