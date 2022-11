Reportan desaparecido a Jochy Batista tras inundaciones de anoche

Familiares de José Antonio Batista Polanco, mejor conocido como Jochy, están desesperados porque no conocen su ubicación desde las 7:00 de la noche de ayer.

De acuerdo con Yanna Bastista, su hermano se trasladaba en un vehículo junto a su esposa, Raisa Díaz, en las inmediaciones del centro comercial Ágora Mall, en la avenida John F. Kennedy.

Como el tráfico provocado por las fuertes lluvias no les permitía avanzar, el decidió bajar del automóvil y caminar a su casa hacia Arroyo Hondo, porque su hija de 12 años estaba sola en la casa.

"Al ver que le llegaban videos de que aquí... porque fue justamente allá afuera lo de la garita, que se voltearon dos furgones. Entonces no había luz, no había línea telefónica, él se desesperó y dijo: 'yo me voy a ir a pie'", describió Yanna.

Jochy Batista se llevó consigo su teléfono móvil, que ya se le estaba descargando. Yanna indicó que lo han llamado, pero el teléfono parece estar apagado, además de que su último acceso a la aplicación de mensajería fue a las 7:41 de la noche.

José Antonio Batista Polanco, de 49 años, y de 5 pies y 11 pulgadas, iba vestido con una camiseta roja y unos pantalones jeans. En caso de haberlo visto, por favor llamar al 809-847-0102.

Los familiares informaron que ya pusieron la denuncia esta mañana a la Policía Nacional.