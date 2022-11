Denuncian sectores llevan más de una semana sin agua potable en El Seibo

Ciudadanos de la provincia de El Seibo, denunciaron este lunes que llevan más de una semana sin recibir el servicio de agua potable, por lo que piden pronta solución a dicha problemática.

Los residentes de los sectores Los Cajuiles (Respaldo 26), Buenos Aires, Los Multis, El Retiro, entre otros, aseguraron que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) se ha olvido de enviarle el servicio.

Manifestaron que no saben a qué se debe la falta de agua potable en los diferentes sectores, al tiempo que dijeron que deben suplirse del líquido yendo a los ríos o comprando a los camiones.

“Tenemos que mandar a llenar los potes y tanques a los ríos, un agua contaminada, porque no nos la quieren enviar el servicio y de algún lado debemos buscarla, porque así no se puede, pasar una semana sin agua. Algo tienen que a hacer las autoridades”, indicó Celeste Peguero.

Explicó que, aunque los encargados de Inapa han hecho supuestas inversiones en el servicio de agua potable, la falta del líquido está “cada vez peor”.

Nelly Vargas, residente en la localidad Los Multis aseguró que desde hace seis días no le envían el servicio de agua potable.

“Hace días que el agua está afectada en la provincia. Aquí en Los Multis desde hace seis días que no la envían”, recalcó.

Inapa

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), a través de un comunicado informó que la institución “está haciendo la mayor inversión pública de agua potable en la historia, con proyectos que ayudarán a crecer a la ciudad”.

“Debido a que todos los proyectos tanto de la estación de bombeo, como de la planta de tratamiento, comenzaron los trabajos el servicio se va a ver afectado parcialmente en algunas zonas altas”, agrega el comunicado.

La institución indicó que los trabajos se estarán realizando de una manera programada para tratar de afectar el servicio el menor tiempo posible, logrando de una manera directa optimizar el servicio y producir más caudal de agua a la población.

Mientras que, el director provincial de Inapa, Lestter Rivera explicó a Diario Libre que la falta de agua potable en algunos sectores se debe a que la compuerta del tanque que suple a la población presentó problemas.

“Estamos esperando a una brigada para que nos le dé un chequeo a la compuerta, porque si no cierra, el tanque no se puede llenar y no ejerce la presión que manda para que el agua llegue lejos”, agregó.

Dijo que están trabajando para cambiar los equipos y así evitar inconvenientes en el servicio de agua potable en la provincia.