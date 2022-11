Hombre se querella contra Mantequilla y dice temer por su vida

Un hombre acudió este martes por ante Fiscalía de la provincia Monte Plata y querelló por estafa y amenaza de muerte en contra de Wilkin García Peguero (Mantequilla), propietario de la empresa 3.14 Inversiones, que está siendo objeto de investigación por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República.

Previo a interponer la denuncia, Rolando Desulme dijo a los periodistas que cubren la fuente en esa provincia, que Mantequilla le adeuda 450 mil pesos y que una de las condiciones que le puso para pagarle, fue que le pidiera disculpas a través de las redes sociales.

“Por lo mío no tengo que pedirle perdón a nadie porque ese dinero es mío, yo lo trabajé con mi sudor, no tengo que pedirle perdón a nadie; el que está en falta es él, el que me debe es él y el que me estafó fue él”, sostuvo.

Desulme pidió al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, que lo ayude y denunció que su "vida corre peligro" debido a que supuestamente, Mantequilla lo amenazó con mandar a matarlo.

Ayer, en una entrevista exclusiva para Diario Libre, García Peguero reveló que adeuda unos 150 millones de pesos a unas 600 personas que invirtieron en su negocio con la esperanza de recibir el doble de lo entregado.

Asimismo, reconoció que no tiene la capacidad de pagar todo el dinero “de manera radical”, pese a que los bancos de Reserva, Popular y Scotiabank les devolvieron los fondos que tenía ahorrado y cerró sus cuentas.

La empresa 3.14 Inversiones World Wide SRL, de Mantequilla, opera en el municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, pero debido a su “éxito” sus dueños indicaron que abrirán oficinas en otras provincias.