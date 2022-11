Buscan joven padece esquizofrenia desaparecido luego de una pelea en Hato Nuevo

Una pelea con quien fue su hermanastro antecedió la desaparición hace casi dos meses de Yerinson Cabrera Melo, un joven de 20 años residente en Hato Nuevo, Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste. El joven padece esquizofrenia.

De acuerdo al relato de Julián Cabrera, padre del joven, el pasado 17 de septiembre, Yerinson irrumpió en la casa de Isaías, su exhermanastro, para buscar una bocina que, supuestamente, éste le había quitado. El joven se encontraba dormido por lo que se molestó y terminaron peleándose en la calle. Esta pelea fue grabada por dos adultos que no los separaron.

Un día después de este enfrentamiento, Yerinson desapareció.

Desde pequeño, Yerinson tenía un comportamiento que indicaba que padecía problemas mentales. Es a partir de los 18 años que empieza a tener crisis y fue diagnosticado con esquizofrenia por lo que fue medicado, relató el señor Cabrera.

A pesar de su diagnóstico, según el padre, podía dejar a su hijo solo en casa, ya que se mantenía tranquilo y hasta llegó a realizar trabajos en una purificadora de agua como delivery y en una botellera.

Por el caso la desaparición de Yerinson y una supuesta amenaza que recibió del hijo de su expareja, el señor Julián dijo que llegó a interponer una querella ante la Policía Nacional que no progresó por la presión familiar.

“Lo llegaron a arrestar, pero no lo interrogaron porque me cayeron la familia del muchacho, me dijeron que no había prueba”, dijo.

El consejo que recibió en ese entonces fue que esperara que Yerinson apareciera, puesto que en otras ocasiones salía de casa sin avisar.

Ha pasado un mes y 22 días, y el señor Julián asegura que cada vez que su hijo salía de casa buscaba un celular y notificaba dónde se encontraba en un lapso de no más de tres días.

“Cuando llegaba a los sitios, se sabía el número mío y el de la mamá y llamaba. Según llamaba yo iba y lo buscaba, el más de tres días no pasaba”, aseguró.

“Yo puse la denuncia en Desaparecidos, fui a los cuarteles, a los hospitales, lo he buscado en la morgue, donde quiera he dejado fotos de él y nada”, deploró.

Si conoce el paradero de Yerinson Cabrera Melo, contacte a su padre a los números telefónicos 829-919-4298 y 809-403-0062.