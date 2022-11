Mujer denuncia expareja quiere matarla y teme por su vida

Una mujer denunció este jueves que su expareja la quiere matar, por lo que teme por su vida. La mujer afirma que recibe amenazas.

Luz del Alba Valle Martínez acudió al comando Regional Nordeste de la Policía Nacional, ubicado en San Francisco de Macorís, en busca de una orden de arresto para Domingo María María, el hombre que dijo la amenaza de muerte.

“Tiene una orden de arresto hace días. Un tipo que se llama Domingo María María”, expresó Valle Martínez entre llantos.

Asimismo, indicó que María María amenazó a su hijo preguntándole que dónde estaba ella.

“Le dijo que me va a matar, que me va matar”, manifestó con desesperación ante cámaras de reporteros.

Precisó que no puede ni visitar a su madre por el temor que siente.

“Yo no puedo ni siquiera visitar a mi mamá con el temor de que me vaya hacer algo”, externó.

Estaba preso y lo soltaron

“El me tiró dos puñaladas. Una fiscal lo soltó con una fianza de cinco mil pesos y yo volví y le puse otra orden, pero lo soltaron”, explicó.

Comunicó que el sábado su agresor estaba preso, sin embargo, el domingo estaba libre de nuevo.

“La Policía Nacional no me quiere ayudar, no me quiere ayudar”, dijo la mujer en un video que circula.