ONE: Para este martes, el 100 % de las tabletas del Censo estarán listas

Los contratiempos que ha tenido el X Censo Nacional de Población y Vivienda podrían estar superados este martes, según proyectó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), entidad que tiene un ejército de 35 mil empadronares para ejecutar un cuestionario de 67 preguntas.

A las 3:00 de la tarde de ayer, había 26 provincias con el 93 % de las tabletas listas para recolectar y transmitir datos. Mientras que seis tenían entre el 60 y 80 % de dispositivos conectados, indicó el director del Censo, Víctor Romero.

Ya para este martes, la ONE proyecta que el 100% de los dispositivos estarán listos para recolectar y enviar la data a los servidores.

Durante una rueda de prensa, Romero expresó que, como tenían previstos esos inconvenientes, el X Censo Nacional abarcará un periodo de 14 días.

Pero, ¿por qué las tabletas no estaban listas si se organizó todo con meses de antelación?

Ravel Domínguez, director de Tecnología, expresó que las tabletas, primero, deben ser llevadas a las demarcaciones y desde allí deben ser configuradas para que los empadronadores puedan ingresar a la boleta censal.

No se trata de una conexión por red de internet, sino que son enlaces directos a los servidores de la ONE, los cuales, para ser enviados, requieren un riguroso proceso, aclaró el informático.

El proceso de sicronización de las tabletas comprende cinco pasos: Actualización de la versión de trabajo, actualizar lista de personal de campo, asignación de carga de trabajo, recolección de datos y transmisión de los mismos.

Otra de las dificultades es la deserción de encuestadores, que, según declaró Romero, también, la tenían contemplada. Para eso, en algunas provincias capacitaron a más personal para llenar las vacantes.

A cinco días de que comenzó el X Censo Nacional de Población y Vivienda, en muchos sectores de clase media y alta del Distrito Nacional todavía no han pasado los registradores, según atestiguan residentes y empleados de la recepción de varias torres visitadas, y propietarios de algunas casas.

Los recepcionistas de las torres Caribe, Melcon XII y GD5, del Evaristo Morales, informaron a Diario Libre que no han visto pasar al personal de la ONE. A dos de ellos se les han indicado un protocolo para dejar pasar a los empadronadores.

En la primera, los vecinos firmaron un documento para permitirles la entrada, con horarios definidos. En la otra, el empleado fue instruido para llevar a los registradores al área social y llamar a los vecinos para censarse. Esta modalidad ha sido adoptada por un número importante de esos edificios, de acuerdo a lo indicado por un grupo de cuatro empadronadores a los que le ha tocado censar la avenida Enriquillo del sector Los Cacicazgos.

Johanny López, Wellington Saint-Hilaire, Alexandria Pimentel y Eily Puntiel contaron que en los residenciales que han trabajado los colocan en una mesa para recibir a las personas una por una. Recientemente, habían terminado un bloque de 12 apartamentos en unos 45 minutos. Por lo demás, ellos afirman que los reciben con amabilidad y apertura.

Entre las residencias que deben visitar está la torre donde vive el expresidente Danilo Medina, quien será entrevistado por un personal especial que enviará la ONE, según les informaron. El resto del edificio debe ser trabajado por ellos.

En la torre Niza II, Mirador Sur, hay un seguridad que tiene la instrucción de acompañar a los residentes cuando reciban a los empadronadores.

No todos tienen estos protocolos. Virgilio Núñez, residente en la Vista Azul Tower IV, de Buena Vista, dijo que sus vecinos simplemente están esperando a que vayan a censarlos. Al recepcionista de la torre Tower TT, en el mismo sector, tampoco le han especificado ningún procedimiento especial.

En el residencial Leiry Mabel I, de Los Millones, la seguridad ha recibido la orden de dejar pasar a los trabajadores del Censo.

Asaltan a cuatro empadronadores

La ONE confirmó el asalto a cuatro técnicos en El Tamarindo, Santo Domingo Este, a quienes despojaron de dinero y celulares. No les llevaron el kit de la ONE porque no lo tenían.