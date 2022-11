¿Y Luis Ángel?, el niño “raptado” por expadrastro

El caso de desaparición de Luis Ángel González Méndez estuvo en la palestra a principio de año, y aunque han pasado nueve meses, sigue siendo un misterio el paradero del menor seis años.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Barahona, Luis Ángel fue raptado por su expadrastro Anderson Daniel Pérez González el pasado 6 de febrero en el municipio de Vicente Noble, en complicidad de la imputada Jonainy Méndez, desde cuyo celular se hizo una llamada en la que se pidió un rescate de dos millones de pesos.

En conversación con la joven madre de Luis Ángel, Esther Fraila Méndez, esta reiteró que su expareja cometió el hecho en un acto de venganza porque formalizó una relación con otra persona.

Recuerda que, para cometer el acto, la citó para verse en el balneario turístico “La María de Neiba”, provincia Bahoruco, y nunca llegó. En cambio, dijo que aprovechó su ausencia para presentarse en el sector Batey Paja para llevarse al menor que jugaba con sus hermanos en una calle cercana a su residencia. Una cámara de vigilancia captó el momento en que un carro, alegadamente conducido por el imputado, se acercó al niño.

“Habíamos terminado la relación, pero él siempre se quedaba pendiente por si volvíamos. Cuando me declaré con otra persona él dijo que tenía que volver con él porque sí. Cometí un error… nunca pensé que él iba a actuar en contra de mis hijos”, dijo entre sollozos la joven madre.

Entre el hilo conductor de esta historia, la Fiscalía de Barahona asienta que semanas después de la desaparición, se registró una llamada desde el teléfono celular de Jonainy Méndez a otra persona relacionada con Anderson Daniel, pidiendo un rescate para hacer entrega del menor.

Desde el pasado 5 de mayo, tanto Anderson Daniel como Jonainy cumplen prisión preventiva acusados de secuestro.

No dicen qué pasó

La Fiscalía de Barahona informó que, a nueve meses de la desaparición de Luis Ángel, los imputados no han revelado qué pasó con el menor, pese al material probatorio que los señala como responsables de rapto como el video de la cámara de vigilancia del momento en que desapareció el menor, la llamada desde el teléfono celular de la imputada y el testimonio de los hermanitos de Luis Ángel, obtenidos mediante una entrevista en cámara Gesell.

De acuerdo al artículo 13 del Código Procesal Penal “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y todo imputado tiene derecho a guardar silencio”. Ese derecho está siendo utilizado por los procesados para prolongar el sufrimiento de la madre y zafarse de una condena mayor, indicó la fiscal que llevaba el caso, quien aseguró que pese a no hallar al niño, la acusación de secuestro se mantiene.

En espera de evidencias

Actualmente, la Fiscalía de Barahona está a la espera del informe del Departamento de Casos Complejos y unas evidencias del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) que fueron remitidas en marzo pasado para hacer el depósito de la acusación formal de este caso.

Paralelo, la fiscal que llevaba el caso fue trasladada a Santiago, pero dejó establecidas otras líneas de investigación en aras de dar con el paradero de Luis Ángel, explicó.

Su traslado preocupa a Fraila Méndez y a su abogado, quienes han llevado su reclamo hasta el despacho de la magistrada Miriam Germán Brito para que se le informe de las nuevas líneas de investigación de la desaparición.

“Tenemos la situación de que no hay fiscal asignado directamente al caso y la preocupación de nosotros es que se pierda tiempo y eso perjudique los resultados de la investigación”, deploró Iván Ariel Gómez, abogado de la madre de Luis Ángel.

Además, manifestó: “Hemos solicitado a la procuradora de la República que la Fiscalía de Barahona nos dé información que tienen y no la han suministrado porque hablan de una discrecionalidad de la investigación, pero todo el mundo sabe que las informaciones son públicas para las partes del proceso, debe dejarla fluir”.

En cambio, la desesperada madre implora que se ejecute las acciones de lugar para dar con el paradero de Luis Ángel.

“Para mí una noticia buena no es que encuentren más pruebas en contra de él –Anderson Daniel- si no que digan que hay una pista para encontrar a mi hijo”, declaró Fraila Méndez, mientras acotó su abogado: “Hoy en día no sé sabe si el niño está vivo o está muerto”.