Video | La denuncia de una mujer que esperaba asistencia de policías por ladrones en casa de su hija

Una mujer denunció que tuvo que salir en horas de madrugada a buscar policías tras haber esperado asistencia por más de una hora luego de llamar al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, alertando sobre la presencia de delincuentes en casa de su hija, que reside en el sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional.

Mediante varios videos publicados en Twitter, la dama, que no reveló su nombre, sostuvo que salió a buscar una patrulla a las 2:30 de la madrugada luego de que dos hombres de nacionalidad haitiana se entraran a la casa de su hija, y que pasó vicisitudes para lograr que los agentes acudieran.

“Estoy haciendo este video a las 3:35 de la mañana, porque tuve que salir de la casa a las 2:30 de la mañana a buscar una patrulla de la Policía, porque en la casa de mi hija, en Arroyo Hondo había dos ladrones adentro de la casa, y ella estaba llamando a la Policía y al 911, una hora esperando por lo policías y al mi hija llamarme que ellos no habían ido fui para el Palacio de la Policía a buscar una patrulla para que me acompañe”, narró.

Manifestó que fue a Radio Patrulla y que al tocar bocina supuestamente no salió nadie.

“Subí (Abraham) Lincoln, Tiradentes, nadie… cuando llego al Palacio de la Policía, cerrado, todo oscuro lleno de carros el parqueo, cuando le digo al policía lo que está pasando me deja entrar, cuando entro un solo policía ahí en recepción. Llaman al agente que está de guardia y le explico lo que pasa y le digo que me den una patrulla para la casa de mi hija, entonces me dicen que no que eso no funciona así, que no pueden enviar una patrulla para que vaya conmigo. Cogen el radio, y empiezan a llamar, que era que no sabían llegar a casa, y le explico al policía cómo llegar”, indicó.

Manifestó que luego los agentes llegaron a la casa de la hija y supuestamente allí atraparon los ladrones.

En el video, la dama criticó el sistema de seguridad del país haciendo un llamado a reforzarla.

Asimismo, denunció que durante el trayecto recorrido de su casa al Palacio de la Policía no vio ni una sola patrulla en las calles, lo que asegura le deja el camino libre a los delincuentes.