ONE indica cuándo es válido colocar sticker de "censada" a casa sin entrevistar a las personas

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) informó este domingo que los encuestadores pueden colocar los sticker de “censadas” a las viviendas, en los casos en que sus habitantes no se encuentren o no quieran ofrecer la información.

A través de un comunicado, la ONE sostuvo que los objetivos del X Censo Nacional de Población y Vivienda es levantar información sobre la población y datos sobre las viviendas y los hogares; por lo tanto, los registradores pueden realizar hasta tres visitas como mínimo.

“Si ha agotado todo el protocolo de visitas y no coincide con el informante o este no desea otorgar información, se procede a colocar la etiqueta o sticker, quedando empadronada la vivienda en la categoría de ocupada con personas ausentes”, indica la ONE.

Lo mismo también aplica para las viviendas en construcción con fase de terminación.

El comunicado indica que el personal de empadronamiento, además, puede dejar su número de teléfono para ser contactado, en caso de ser necesario, y coordinar la entrevista, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Además, podría dejar dejar la boleta censal impresa al informante para aplicar el auto empadronamiento para ser recogida más adelante.

La ONE informó que, desde el 24 de noviembre se encuentra el proceso de verificación del levantamiento y calidad de los datos, con el cual se podrá identificar si hay un gran número de viviendas censadas con la categoría de “ocupadas con personas ausentes”, para proceder a una recuperación de la cobertura previo a la aplicación del protocolo de cierre.

El X Censo Nacional de Población y Vivienda fue extendido hasta el miércoles 30 de noviembre a fin de completar el empadronamiento en todo el territorio nacional, debido a que los primeros 14 días se registraron algunos contratiempos en el trabajo de campo y con la conexión de las tabletas al sistema.

