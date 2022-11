PLD lamenta fallecimiento de hermana de Rafael Kasse Acta

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lamentó el fallecimiento de la señora Clara Kasse Acta, hermana del fenecido miembro del partido Rafael Kasse Acta y tía de Mery Kasse, secretaria de Cultura del partido.

"Paz al alma de doña Clarita, y consuelo a la familia, todos los que tuvimos la oportunidad de convivir con la familia Kasse Acta nos entristecemos, una familia formada en valores y respeto", resaltan amigos y familiares de doña clarita en las redes sociales.

Mientras su sobrina Gloria describió el desconsuelo que siente la familia con la repentina partida de Clarita.

"Mi tía Clara... una madre para mí, todavía no lo asimilo. Te has ido a los brazos del Señor y mi dolor es grande. Siempre te voy a querer y llevar en mi corazón tía querida. Gracias por toda tía... me diste cariño y apoyo en mi vida, que solo puedo decir gracias...gracias tía linda. Te quiero y extrañaré siempre. Sé que descansas en el cielo junto a mis abuelos, mis padres y tíos. Hasta luego tía Clara... bendición tía", escribió en sus redes sociales Gloria Kasse.

Clara era hermana de Francisco Wilfredo Kasse Khoury (fallecido), padre de Mery Kasse y de Teresa Victoria Kasse Khoury.

Los restos de doña Clara fueron expuestos en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln y fueron conducidos al cementerio Puerta del Cielo.