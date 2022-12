Yefry Montero, el chiripero padre de tres niños, desaparecido hace cuatro meses

“No sé qué más decirle a la Policía para que busquen a mi hijo”, deploró Cleidy María Mercedes, madre de Yefry Montero, un joven de 28 años que salió la tarde del 31 de julio sin rumbo conocido. Algunos dicen que, para beberse una cerveza, pero hasta el momento esta versión no ha sido corroborada.

Según la señora Mercedes, las autoridades le dicen que no tienen suficientes datos para establecer una línea de investigación eficaz para buscar a Montero.

Este joven salió a las 2:00 de la tarde de su residencia en San Cristóbal, donde vivía junto a la madre de su hijo recién nacido y no informó hacia dónde se dirigía.

“No sé qué más quieren que les diga, mi hijo es un chiripero, es herrero, pintor y motorista, trabajaba de todo para mantener a sus hijos. Ese día me dijeron que pasó caminando con un vaso, pero no sé donde compró esa bebida ni dónde se sentó, no sé que más quieren que les diga, ellos dicen que tengo que decirle qué hacía mi hijo para buscarlo, pero le he dicho todo lo que sé”, deploró.

Doña Cleidy no cree en los testimonios de personas que le dijeron que el domingo, Día de los Padres, vieron a su hijo caminando preocupado porque, supuestamente, dos tipos querían algo con él.

“Eso no lo creo porque él tiene a su familia, él debió hablar con uno de sus familiares en caso de haber tenido un problema, esos son personas que se ponen a especular”, reprochó.

Así como esa versión, a lo largo de estos cuatro meses dijo que ha recibido mensajes de personas descabelladas que le dan falsos pitazos sobre el paradero de su hijo, provocando que se traslade hacia otras provincias en vano.

“A nosotros 'nos botaron' varias veces en la capital, gastando pasaje detrás de él. Un día disque estaba en Baní y tampoco lo hallamos, otro en Yaguate… yo no creo en nada de eso, solo creo en una investigación profunda”, indicó.

Para la señora Mercedes, su hijo no tenía ninguna enfermedad mental, ni nada que le provocara desaparecer. Recién se había convertido en padre por tercera vez y estaba muy enfocado en trabajar para sacar adelante a sus hijos de cuatro meses, dos y nueve años.

“Me da pena mis nietos, la mujer de mi hijo está desesperada, a veces la familia le damos para comer y otros días no, porque la situación está difícil. Cuando mi hijo estaba aquí, aunque sea conchando le buscaba para la comida de sus hijos”, manifestó.

Si conoce el paradero de Yefry contacte a sus familiares al número de contacto 829-528-2691. Confirme primero que se trate de él, puesto que sus parientes han recibido decenas de llamadas molestosas en estos cuatro meses de búsqueda.