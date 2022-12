Los Praditos está indignado por muerte de niño de dos años; acusan a la madre de maltratorlo

La muerte del niño de dos años en el sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, era prácticamente “una muerte anunciada” para los comunitarios del lugar, ante el alegado comportamiento agresivo de la madre del infante.

De acuerdo con los vecinos, el niño tenía varios días con notable estado de salud delicado, supuestamente producto de la falta de alimentación. Además presentaba diarrea y mucha fiebre por lo que se complicó aún más.

Con solo dos años el trato que recibía la criatura era inhumano, debido a que la madre le propinaba golpizas, le quemaba los bracitos con palitos de fósforos encendidos, cucharas calientes y le decía palabras obscenas que no eran propias para un ser inocente de todo, según denuncian.



Desde “te voy a matar” hasta “no te comerás la cena de Navidad”, eran las palabras de advertencia que le decía a su hijo, explican los vecinos, quienes manifestaron que en múltiples ocasiones tenían que quitarle el niño de las manos porque lo intentaba ahorcar en las afueras de su residencia.

“A ella le encantaba hacer esos shows afuera de la casa para que la gente se preocupara. Lo ahorcaba y le daba con tablas, ya tenía el pobre niño con la piel toda marcada, sin contar que a veces lo dejaba solo junto a su otro niño y sin comida”, comentó una de las vecinas del sector.

Denunciaron que hace poco lo dejó mal golpeado y tirado en un basurero del ensanche Julieta, del Distrito Nacional, cerca del sector donde residen. Fue recogido por personas cercanas y llevado a un centro hospitalario al darse cuenta de quien se trataba.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/08/tatuaje-en-el-brazo-de-una-persona-1de45186.jpg Foto del brazo izquierdo del niño con quemaduras supuestamente propinadas por la madre del menor.

“Todo esto se puedo evitar”

Tras conversar con la abuela del infante, de parte del padre, expresó a Diario Libre que trató de hacer lo mejor que pudo por mantener al menor alejado de su madre. Lo tenía en su casa, pero hace un mes la progenitora decidió llevárselo.

Según explicó, la madre, de 18 años, nunca mostró un comportamiento de amor hacia sus dos hijos (el de dos años y otro de 9 meses), todo lo contrario. Señala que no fue una ni dos las veces que maltrataba al menor, porque supuestamente no lo quería por ser hijos de un “hombre que no los mantenía”.

"Pero eso es falso, sabe qué hacía ella, que él le llevaba la leche y ella se la tiraba en la cara por hacerle la maldad, le cogía dinero y no se sabe qué hacía con el, le daban dinero hasta para ir al médico y tampoco lo llevaba" Madre del papá del niño “

Entre llantos mostraba fotos del infante, incluso del cambio físico que asegura que tuvo durante el mes que no lo tenía en su casa.

“Lo dejó morir, ni comida le daba, estaba flaco ya, muy flaco y mira como yo lo tenía gordito y bonito, siempre bien cambiadito. Mira ese otro niño (el de nueve meses) parece de tres meses, está desnutrido, muy flaco”, precisó.

Explicó que al ver en las condiciones que tenía a los niños, el pasado 21 de noviembre fue con la intención de buscarlos, pero esta le dijo que ella era la madre y que solo ella tenía la potestad de tenerlos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/08/edificio-con-letrero-colgando-del-techo-d17f90d2.jpg Casa de la madre del niño en el sector Los Praditos. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Los comunitarios del lugar aseguran que la madre de la joven también debería estar detenida, debido a que para ella los consejos que le daban a su hija eran tomado como chismes del sector.

Explican que en varias ocasiones intentaron hablar con la dama, pero esta solo apoyaba las acciones de su hija y se escudaba con la frase “ella es la mamá y sabe cómo lo trata”.

Policías y fiscal fueron al lugar

Tanto agentes de la Policía Nacional como una fiscal del Departamento de Violencia de Género acudieron a la residencia del menor, sin embargo, entendían que era “un problema de familia” que se tenía que arreglar entre ellos, según denunciaron los vecinos.

“Ellos venían ahí y ni siquiera hablaron con uno, solo se iban diciendo que era un problema de familia que se tenía que arreglar entre ellos. Así mismo hizo la fiscal, llegó y se fue más nada. ¿Por qué no le quitaron los niños? Por qué no buscaron la opinión de los que estábamos cerca? Ella también es culpable”, manifestaron.

El menor murió este lunes en un centro de salud privado del sector Los Prados y fue sepultado el martes en el Cementerio Cristo Redentor del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

Las autoridades esperan los resultados de la autopsia realizada al niño en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa de muerte.

La madre del infante está detenida desde este lunes para fines de investigación. Fue apresada por el Departamento de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional con la orden de arresto 0061-diciembre-2022.

La misma uniformada confirmó en su informe del caso que existían varias denuncias en contra de la detenida.

Advertencia de los comunitarios Los comunitarios del sector advierten que si dejan en libertad a la joven, tomarán la justicia con sus manos.