Ausencia de agentes de la Policía Nacional en Santo Domingo Este

El “patrullaje permanente” anunciado por la Policía Nacional antes las festividades navideñas en distintas localidades de República Dominicana, en especial en la Zona Oriental, no se está realizando 24/7 como habían anunciado las autoridades.

La uniformada indicó que sus agentes se mantienen vigilando “24/7” algunos sectores de Santo Domingo Este, sin embargo, Diario Libre realizó un recorrido durante las horas de la mañana de este sábado y no observó ninguna patrulla policial.

Ante la falta de oficiales en las calles, residentes de las localidades Ensanche Ozama, Los Mina Cancino I y II, Los Trinitarios, Invivienda, Villa Faro y La Mella, aseguran que en horas de la mañana y de la tarde, la presencia de agentes policiales es “casi nula”.

Este medio solo observó una patrulla policial en la avenida Venezuela, Santo Domingo Este, pese al recorrido de los ochos sectores de este municipio.

Rosalina Arias, residente del sector Los Trinitarios, manifestó que diariamente realizan atracos en la zona y que precisamente no son en horarios nocturnos.

"Ellos creen que los delincuentes no están en horas de la mañana, no sé en qué lugar es que dicen que la delincuencia bajó porque en este país no ha sido. Ellos pasan dos o tres veces en la noche solamente, pero después agarran y no vuelven más" Rosalina Arias Residente en Los Trinitarios “

De igual forma, en el sector Invivienda la presencia de agentes del orden es algo tímida. Justo ayer, a las 7:00 de la mañana, el señor Lauro Augusto Almonte fue despojado de sus pertenencias mientras salía a laborar.

Según expresó, lo atracaron a punta de pistola y lo despojaron de sus dos teléfonos celulares, la cartera con sus documentos y 3,000 pesos en efectivo que tenía del lado izquierdo del bolsillo del pantalón.

Este viernes la Policía Nacional informó que, durante las acciones realizadas durante los operativos y patrullaje de prevención implementados durante los últimos días, se mantienen en cero las muertes de ciudadanos por delincuencia en las últimas 72 horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/10/una-calle-con-edificios-de-fondo-ec403ef0.jpg Sector Los Mineros, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/FELIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/10/una-calle-con-autos-estacionados-7aa93396.jpg Ensanche Ozama, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/10/personas-en-bicicleta-en-la-calle-3c3a743e.jpg Sector Villa Faro, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

Recordó que, en este mes de diciembre, la entidad ha desplegado miles de agentes en las calles, para, en coordinación con efectivos militares, incrementar el patrullaje y controlar los delitos.

Una zona considerada “caliente” es el sector Los Mina, donde los ladrones, según los comunitarios, andan a la luz del día haciendo y deshaciendo. En este lugar no se observó ninguna unidad policial durante la mañana de este sábado.

Según explican, estos desaprensivos a veces se visten con chalecos de motoristas y realizan atracos en la zona, alterando la tranquilidad de los ciudadanos que viven en los alrededores.

“Aquí estamos ya hasta acostumbrados a que pases esos atracos es muy común. Vienen y se hacen pasar por motoristas y ahí agarran y te dan para abajo”, dijo Juan Arias, residente del sector Los Mina.

Sin embargo, hay otro malestar que les afecta, en especial a los jóvenes, debido a la ola de venta de drogas en el lugar, aunque reconocen que los enfrentamientos por puntos de estas sustancias han mejorado en los últimos meses.