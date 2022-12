Vecinos dicen no fue un intercambio de disparos hecho que dejó seis delincuentes muertos en Los Alcarrizos

A pesar de que la Policía Nacional ha manejado la información de que se trató de un supuesto intercambio de disparos el hecho en que seis delincuentes miembros de una banda murieron a manos de agentes en Los Alcarrizos, los residentes del lugar aseguran que los oficiales la emprendieron a tiros sin mediar palabras.

“Ellos estaban ahí sentados y la Policía llegó y empezó a dispararles de una vez. Ellos tenían tiempo detrás de Jeffry (uno de los muertos), porque dizque estaba involucrado en unos cientos líos por ahí”, dijo uno de los vecinos del lugar, a quien se protege su identidad por posibles represalias.

Según comenta, uno de los supuestos delincuentes se arrodilló y le pidió a uno de los agentes de la uniformada que “por favor no lo matara”.

El hecho dejó atemorizados a los comunitarios del lugar, quienes aseguran que aunque se habían registrado tiroteos en la zona, nunca habían dejado muertos como ahora.

“Fueron tantos tiros que hasta me tuve que meter debajo de la cama, porque mira, mi casa es de madera, y ahí hay un tiro”, dijo el señor Paulino Cueto, al contar el momento de terror qué vivió.

Según el señor Paulino, escuchó más de 20 disparos en el lugar y que durante la mañana los “muchachos” del sector estaban recogiendo algunos casquillos de fusil.

Los disparos empezaron casi a las 10:00 de la noche de este martes. Las víctimas fueron trasladadas alrededor de las 11:00 de la noche al hospital Dr. Vinicio Calventi y de ahí al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El hecho ocurrió en la calle 14 del sector Las Mercedes del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. Los fallecidos pertenecían a una banda denominada “Los 30/30”.

Los fallecidos identificados hasta el momento son: el cabo de la Policía Nacional Adrian Antonio Rodríguez Torres, el raso Stiven Betances La Chapelle y los civiles Erick Ramon Pérez Germán (El Mello), Jeffry Bienvenido Rosa Ferreras (Jeffry Trenzas) y otro solo conocido como Mileisy.

Los comunitarios del sector manifestaron que todavía sienten el sonido de los disparos que dejó al menos seis personas fallecidas, entre ellos dos agentes de la uniformada que supuestamente pertenecían a dicha banda.

La banda “Los 30/30” no era reconocida en el sector

De acuerdo con los lugareños, no habían escuchado sobre la denominada banda “Los 30/30” y aseguran que los hechos delictivos y de criminalidad habían bajado en la zona.

Comentan que anteriormente funcionaba un punto de drogas en la calle Las Mercedes, pero que fue desmontado hace unos años tras fallecer la persona que lo tenía operando.

“De esa banda yo no había escuchado no, si te puedo decir que los muchachos eran calientes y que sonaron en algunas cosas mal hechas, pero de esa banda no he escuchado no”, expresó otro de los residentes del área.