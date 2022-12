El Censo seguirá en el municipio de Santiago

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) terminó ayer los empadronamientos en Verón, provincia La Altagracia, concluyendo así las jornadas masivas de entrevistas del X Censo Nacional de Población y Vivienda. Pero el proceso no acaba y la ONE continuará hasta la semana próxima con un operativo focalizado en algunas zonas del municipio de Santiago, según informó el director del Censo, Víctor Romero.

Justamente en esa provincia, cerca de cien encargados de polígono protestaron ayer para exigir el pago de sus honorarios. El director del Censo explicó a Diario Libre que los encargados de polígonos y soporte técnico no han cobrado porque requieren de un proceso administrativo diferente.

“Hay que abrirles cuentas como a cualquier servidor público, lo cual toma más tiempo”, dijo. Romero prometió que para la próxima semana comenzarán a caer sus pagos, de lunes a martes.

El funcionario asegura que las personas con inquietudes obtienen información sobre el estatus de sus pagos a través de sus encargados municipales, por llamada telefónica o asistiendo personalmente a la ONE.

“Pero a veces ellos no le creen a la estructura, hasta tanto no vean el depósito”, acotó Romero.

Los operativos a llevarse a cabo en el municipio de Santiago tienen el objetivo de alcanzar el 95 % de la cobertura. Los empadronadores van a trabajar algunos polígonos que tenían un retraso, lo cual podría terminar el 22 de diciembre.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional la estructura del Censo terminó su trabajo, pero se siguen censando a las personas que llaman por haber sido omitidas. Los contratos de los encargados municipales terminaron ayer; solo faltan los provinciales y los nacionales. Los empadronadores que trabajaron en Verón y los que seguirán haciéndolo en Santiago firmaron un contrato aparte en el que se estableció un pago adicional proporcional a la cantidad de días de servicio.

Protestan 100 personas Más de 100 personas que trabajaron como encargados de polígonos en Santiago en el Censo denunciaron que no han cobrado el dinero acordado con la ONE. Los afectados se concentraron en la parte frontal de la gobernación provincial para hacer la denuncia. Según dijo Elisabeth Pérez, una de las afectadas, a cada encargado de polígono les adeudan 115 mil pesos por viáticos y honorarios.

