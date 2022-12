Padre de uno de los muertos por la Policía en Los Alcarrizos interpondrá querella

Tras dos días de la muerte a tiros de seis hombress que eran señalados por la Policía Nacional como supuestos integrantes de una banda delictiva denominada “Los Papo Trenzas”, sus cadáveres fueron entregados a sus familias este jueves, cuatro de estos recibieron un pequeño velatorio, uno fue trasladado de la morgue al cementerio por su grado de descomposición y otro apenas fue trasladado a Cotuí esta noche sin esperanza de ser despedido como se acostumbra.

Mientras la Policía Nacional sostiene en su reporte de caso que los occisos con edades que oscilan los 26 y 40 años, supuestos pertenecientes a la banda que tenía como uno de los cabecillas Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreira, se enfrentaron a tiros a una patrulla de la Sub-dirección de Investigación (Dicrim) la noche del martes 13 de diciembre y que ésta se vio en la necesidad imperiosa de repeler la “agresión”, algunos de sus familiares han sacado la cara para no solo dar una versión diferente.

El padre del joven Eric Ramón Pérez Germán, Ramón Pérez, llegó con el cadáver de su hijo pasada las 7:30 de la noche, aunque no quiso abundar en declaraciones a la prensa, adelantó que interpondrá una querella en contra de la Policía por matar a su hijo y dañar su imagen vinculándolo en una red criminal.

Enseñó un carnet que lo acreditaba como empleado de una del área de delicatesen en un supermercado y aseguró que el día de su infortunio solo se paró a saludar “a un grupo de amigos”.

En tanto, los familiares del raso Steven Betances Lachapel, quienes velaron por unas horas su cadáver en su residencia en la calle 14 del sector Las Mercedes y le dieron sepultura en el cementerio municipal de Los Alcarrizos, dijo que solicitará una reunión con el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, para demostrarle que éste no se "apartó de los lineamientos" de la uniformada como dijo en su informe y que no pertenecía a la mencionaba banda.

En el mismo barrio fueron velados la misma noche los restos de Raudy Eliezer Soriano, el abatido número 6, quien, según la Policía, en un acto secuencial murió a manos del miembro del Ejército y agente de seguridad del Calventi que le disparó por haberle quitado el arma a un policía para atacar al persona de la Dicrim.

Los familiares de Soriano, de manera reiterativa, han dicho que el joven no pertenece a ninguna banda y que ha sido identificado como tal por la Policía por alegadamente haber discutido con un agente por la restricción de la entrada al centro de salud el mismo día y a la misma hora en que fueron llevados los cinco hombres que previamente había matado la Policía en Las Mercedes.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/un-grupo-de-personas-alrededor-de-una-mesa-de-noche-a0b56e65.jpg Algunos velorios fueron concurridos. (DIARIO LIBRE/ALEXANDER ARIAS)

Enardecidos por la forma en la que fue ultimado Soriano, pidieron a la prensa su retiro del velatorio y que se deje de mencionar a su difunto en la lista de los supuestos integrantes de la banda delictiva.

Otros muertos

El cadáver del cabo Adrián Antonio Rodríguez Torres, de 30 años, fue entregado pasado las 6:00 de la tarde y fue traslado a Cotuí, para darle cristiana sepultura. Deja una niña en la orfandad.

Jonathan Tatis Jiménez, quien era un empleado del 9-1-1, fue sepultado este jueves en el cementario Cristo Salvador y por su grado descomposición no pudo recibir un velatorio. Su familia negó que perteneciera a una banda delictiva y afirmó que ese día llegó temprano de su trabajo y se sentó a hablar con sus amigos.

"Cabecilla"

El occiso Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreria, conocido como "Jeffrey Trenza", señalado como uno de los cabecillas de la banda “Los Papo Trenzas” fue velado en la vivienda familiar en Las Mercedes de manera privada.

Una lona estaba atada a la vivienda y debajo de ella escasas sillas plásticas que no eran ocupadas por ninguna persona al momento en que Diario Libre realizó el recorrido por el sector. Sus familiares decidieron realizar el proceso fúnebre de manera íntima, con restricción a la prensa.

Según la versión de algunos vecinos, el occiso, que estaba parapléjico, tenía unos nueve meses que no iba el sector. Ese martes 13 decidió pasar y hablar con sus “amigos de infancia”, momento en que ultimado a tiros por la Policía junto a Jonathan, Eric Ramón, Adrián Antonio y Steven Betances.

Jeffrey Trenza formaba parte de una familia que había tenido problemas con la justicia por diversos crímenes y delitos, al igual que otro hermano suyo ultimado por la uniformada en 2020. Otro hermano es buscado activamente por la Policía como líder de “Los Papo Trenzas”.

Según los registros policiales, alias Jeffry Trenzas fue apresado el 03 de marzo de 2010 por el entonces mayor de la Policía Saturnino de León de la Cruz cuando tenía 18 años. Su detención se produjo en el sector Las Mercedes y se le ocuparon tres motocicletas, una Yamaha RX/100, una Delta 110 y la otra Suzuki AX/100.

Delitos de la banda

La Policía Nacional le atribuye a la presunta banda Los 30/30 o "Los Papo Trenzas" la comisión de varios delitos como asesinatos, microtráfico de drogas, robos, asaltos, secuestros y actos de barbarie y tortura.

Según datos recabados tras los hechos, la organización controla en los distritos municipales Pantoja y Pedro Brand, así como en el sector Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Sobre este punto, Diego Pesqueira, vocero de la uniformada, dijo que la banda tiene "ramificaciones en distintos puntos del país", en declaraciones que dio a medios de comunicación.

También, sus miembros estarían involucrados en invasiones de terrenos, por lo que frecuentemente se producen incidentes violentos que han degenerado en muertes en la zona.

Entre los últimos sucesos está la muerte a tiros del segundo teniente Juan José Abreu, quien fue ultimado por varios hombres que intentaron asaltarlo el 4 de septiembre pasado en el sector Pueblo Nuevo de Los Alcarrizos, mientras compartía con amigos. Además, la muerte a tiros de Christófer de la Rosa (Calambre) en el barrio 24 de Abril de Los Alcarrizos.

Otro hecho, del cual circula un video en las redes sociales, es la denuncia de un joven de nombre Yhonfer Beriguete Romero, quien narra que miembros de la organización lo secuestraron y quemaron con plástico derretido mientras estaba amarrado de pies y manos. El video de cómo fue torturado también se visualiza en internet.