Investigan si embarazada ultimada en Los Guaricanos pertenecía a una banda

La madre de Adee Katherine Paulino, quien resultó muerta este lunes durante un asalto en el barrio Los Multis de Los Guaricanos, dice sentir vergüenza ante la denuncia de que supuestamente su hija pertenecía a una banda delictiva.

Jeuri Antonio Belén, quien está detenido desde la noche de este miércoles por el hecho, fue quien afirmó que Adee era complice en el caso, por lo que las autoridades policiales investigarán a fondo la situación.

Quebrantada, la madre de la fallecida, pidió a las autoridades de la Policía Nacional investigar el caso y que de ser cierto que su hija resultara culpable, ya la perdonó, pero que de no serlo que su nombre quede limpio ante las cámaras.

Entre llantos, Juana Paulino manifestó que no tiene “ánimos” ni de asistir al cementerio por la vergüenza que siente ante las declaraciones del joven Belén que involucran a su hija.

A pesar de Juana desconoce a qué se dedicaba su hija, allegados a Adee piden justicia por su muerte durante su velatorio en Los Guaricanos.

“No soy una madre apoyadora, aquí el barrio me conoce, yo me siento abatida, perdí una hija, perdí una nieta. Con esas declaraciones mi mundo se derrumbó. No puedo no subir la cabeza, me siento con vergüenza”, dijo Juana durante el velatorio de su hija y nieta.