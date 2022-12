Más de dos mil dominicanos cruzaron por la selva del Darién en 2022 en ruta para EEUU

Los dominicanos no representan siquiera el 1 % de los extranjeros en tránsito irregular por la peligrosa selva del Darién con la ilusión de llegar a Estados Unidos, pero la tendencia está en aumento en los últimos cuatro años.

Hasta noviembre de este año, el Servicio Nacional de Migración de Panamá calcula que 2,183 dominicanos cruzaron la insegura ruta por el Tapón del Darién, la frontera natural que divide al país centroamericano con Colombia.

Se trata de un aumento considerable si se toma en cuenta la cantidad de ciudadanos de la República Dominicana que el Gobierno panameño registró en años anteriores. Para el 2021, hubo 168, dos años atrás apenas se calcularon 11 y cinco en el 2019.

El Darién es descrito como una selva tropical lluviosa cerrada y se ha convertido en una de las principales rutas que usan los migrantes de diferentes nacionalidades tratando de llegar a Estados Unidos.

Los dominicanos también están mostrando la travesía que realizan a través de video en la red social TikTok, que supera los mil millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial. "Aquí estamos nosotros. Los dominicanos donde sea", se le escucha decir a un joven dominicano en el audiovisual subido el 23 octubre de este año, pero ya parece haber llegado a Estados Unidos.

Solo identificado con el usuario @fricamusic, el joven ha hecho público los videos, junto a otros dominicanos, que muestran cómo es la selva del Darién mientras viajan en una embarcación. Diario Libre contactó al usuario para conocer a fondo su historia en la travesía, pero no fue posible al momento de esta publicación.

"Pa' lo que no lo creen, oyeron. Que hemo pasao trabajo. Sin desayunarnos, dende las dos de la mañana haciendo una fila para montarnos aquí; miren, aquí, en esta yolita (sic)", dice el otro dominicano no identificado mientras muestra la embarcación cargada con más de 15 personas. Entre risas, el joven dice que no le recomendaría ni a su peor enemigo que ingrese al tapón del Darién.

Los videos de @fricamusic tienen miles de reproducciones y comentarios de personas que le desean lo mejor y les hacen preguntas sobre cómo fue la experiencia y qué deben hacer ellos para también realizar el viaje. Hasta han propuesto crear un grupo de WhatApp para todos coordinar e irse juntos.

El joven dominicano identificado con el usuario @fricamusic estuvo anteriormente en Colombia, como muestra también en los videos que subió a la red social. Colombia es uno de los países a los cuales los dominicanos pueden viajar sin visado y que son usados por los nacionales como trampolín para viajar irregularmente hacia el norte.

Otro país que también se menciona mucho es Guatemala que, al igual que Colombia, los dominicanos no requieren de visa para ingresar al territorio. A diferencia de Colombia, los dominicanos que ingresan por el país centroamericano no tienen que atravesar el Tapón del Darién.

Los migrantes deben atravesar la selva a través de caminos improvisados y sin la preparación adecuada. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que se estima que el trayecto dura entre cinco a siete días o más para las personas más vulnerables; sin acceso a comida, agua, servicios de salud u otros.

Además de los riesgos propios de la selva como animales salvajes y peligrosos, las personas que la cruzan también deben enfrentarse con la presencia de grupos criminales y exponerse a actos de violencia, incluidos abusos sexuales y robos, lo que aumenta la propia inseguridad de cruzar el Darién.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos ha documentado 202 muertes en el Tapón del Darién desde el 2014. Sin embargo, aclaró que los informes anecdóticos indican que gran cantidad de personas migrantes fallecieron y sus restos nunca son recuperados, por lo que las cifras presentadas probablemente reflejan solo una pequeña fracción del verdadero número de vidas perdidas.