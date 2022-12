Pastor Ezequiel Molina sobre intercambios de disparos: "Quien a hierro mata, a hierro muere"

El presidente del Ministerio La Batalla de la Fe, Ezequiel Molina Rosario, consideró que la Policía Nacional debe ser enérgica al enfrentar a los delincuentes que la desafían con los llamados intercambios de disparos.

"Hay que ponerse en el pellejo de los policías, porque la verdad es que no hay otra cosa tal vez más a la mano que puedan hacer. Porque si ellos van a perseguir, ellos no han hecho ningún pecado, pero van a perseguir a un grupo de delincuentes, esos delincuentes le contestan disparándole, entonces el agente o alguna gente quiere que la Policía le contesté con flores. No se puede".

El religioso prosiguió diciendo que "al malo hay que tratarlo con cuidado porque es malo y cuidándose porque si se descuida él barre a los buenos, así que lamentablemente, el que a hierro mata, dice el Antiguo Testamento, a hierro muere".

Tras reconocer que esa práctica es vieja en el país, dijo que los ciudadanos deben reclamarle a las autoridades gubernamentales que cumpla las leyes y las haga cumplir, para que el estado responda a las necesidades de la población.

Molina Rosario habló al anunciar la celebración de la versión 59 de la tradicional Batalla de la Fe el primero de enero del 2023 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Afirma que en el evento que este año tendrá por lema "Avivanos" y que espera concentrar a más de 50,000 personas el pueblo recibirá un poderoso mensaje en medio de las dificultades y cosas negativas que dice se viven actualmente.

En esta ocasión la concentración iniciará a las 4:00 de la tarde y culminará a las 7:00 de la noche. Será transmitida por una cadena de radio, televisión y plataformas digitales que tendrá como matriz a Color Visión.

Los organizadores indican que se han tomado todas las medidas de seguridad en coordinación con organismos estatales para garantizar el éxito de la jornada en la que participarán interpretes cristianos como Isabelle Valdez, el grupo Grace, Cales Luima, Chanel Nova, Basty Morales y Rocío Crooke, entre otros.