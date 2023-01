Familia Fulcar se querella contra expresidente de Cámara de Cuentas por difamación

La familia del exministro de Educación Roberto Fulcar depósito este lunes ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional una querella en contra del expresidente de la Cámara de Cuentas Máximo Castillo Salas por difamación.

En una rueda de prensa acompañado de tres de sus hermanas y los hijos del exministro, el diputado Julito Fulcar informó que en medio de la situación de salud por la que atraviesa su hermano, Máximo Castillo Salas comunicó al país a través de un programa que se transmite por YouTube y por uno radial que Roberto Fulcar se encontraba en Estados Unidos colaborando con la justicia en un caso por narcotráfico.

"En medio de su estadía en los Estados Unidos, un ciudadano que se hace llamar Máximo Castillo Salas comunicó al país a través de un programa, inicialmente por un canal de YouTube, del programa Las Exclusivas de José Peguero y luego se difundió ampliamente por el programa El Sol de la Mañana la especie, falaz, infundada, calumniosa, mentirosa de que Roberto se encontraba en los Estados Unidos sirviendo, colaborando con el Departamento de Justicia de ese país".

El legislador agregó: "Había denunciado que el senador y actual presidente del Senado, Eduardo Estrella, había recibido 15 millones de dólares de un narcotraficante que está detenido, por cierto, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que el compañero presidente del partido (PRM), José Ignacio Paliza, había recibido también tres millones de dólares", señaló.

Fulcar indicó que Castillo Salas había declarado que tenía una hija en Estados Unidos que investigó y confirmó que Roberto Fulcar se encontraba en ese país llevando ese proceso judicial y que no tenía ningún tipo de problemas de salud.

"Nosotros, luego de ver esta permanente y sistemática campaña de difamación en contra de Roberto, que ha llevado a que nuestra familia y sobre todos sus hijos y mis hermanas, hayan tenido más de dos años sufriendo permanentemente; y que este señor haya intentado dañar la imagen y buena reputación ganada a consecuencia del trabajo de Roberto Fulcar, hemos decidido en nombre de Roberto y nuestra familia, porque no está aquí y no puede venir todavía para enfrentar la situación, en nombre de la familia, someter a la justicia por difamación al señor Máximo Castillo Salas", subrayó.

Aseguró que Castillo Salas no es la única persona que está difamando a Roberto Fulcar, pero que tal vez "él sea el payaso de esta obra que se está montando y quizás nosotros, a través de él, podamos llegar también a los dueños del circo".

Destacó que de ahora en adelante toda persona que difame a Roberto Fulcar será sometido a la justicia.

De acuerdo a los expresado por Julito Fulcar, desde que su hermano asumió el mando en el Ministro de Educación "se orquestó una campaña permanente y sistemática contra él a consecuencia de que no cedió a chantajes de sectores que han vivido del presupuesto de la educación dominicana".

"El hecho de ser de origen humilde, el hecho de no tener un apellido de alcurnia, el hecho de proceder de lugares recónditos de la geografía nacional parece que no es tolerado por gentes que no admiten que el que no nació en la alcurnia pueda avanzar en la República Dominicana", destacó el diputado Julito Fulcar.

El legislador aseguró que debido a que "esos sectores" no pudieron seguir con "ese tipo de negocios" decidieron emprender todo tipo de acciones para descalificar y dañar la imagen de Roberto Fulcar para "hacerlo saltar del Ministerio de Educación".