Madre de niña recién nacida raptada en Maternidad de Los Mina explica cómo sucedió el hecho

Entre lágrimas Gerali Payano, explicó como su hija recién nacida fue raptada del hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina la madrugada de este sábado y aseguró que la persona que se llevó a su hija estaba vestida de enfermera.

De acuerdo al relato de la madre una mujer vestida con un uniforme de enferma color gris fue a la habitación en donde ella se encontraba y preguntó si ya le habían tomado la temperatura a los niños que presentaban fiebre a lo que ella respondió que no.

“Yo le dije que no, y al bebé de ella (otra mujer en la habitación) y al mío le tomó la temperatura y ella dijo (la enfermera) como la tuya la tiene más alta me voy a llevar tu niña, me voy a llevar la tuya y te la traigo en cinco minutos”, narró entre lágrimas Payano.

Continuó explicando que al pasar alrededor de 12 minutos o más salió de la habitación desesperada ya que habían pasado varios minutos y al ver a otro enfermero le preguntó que a donde se llevaban a los niños que tenían fiebre y él le respondió que iba a averiguar ya que ella no podía subir porque su cesárea estaba reciente.

“El (enfermero) me dijo que no averiguó nada, después le pregunté a otro y me dijo que yo voy a averiguar también, el subió y averiguó y tampoco me dijo nada y entonces yo me comencé a preocupar”, explicó la madre.

Una familiar de Gerali Payano explicó que casi a la 1:00 a.m. les dijo a las autoridades del hospital lo que pasaba y que estos les avisaron de lo sucedido a la Policía Nacional a las 3:00 a.m.

“Lo que me dijeron a mí es que ella (Gerali), perdió mucho tiempo”, respondió el familiar.

Denunciaron que en el hospital no le permitieron que amaneciera un familiar con Gerali y que producto de esto sucedió el rapto de la infante.

“Ahí amanecieron tres personas con sus hijos, amanecieron tres personas con su hija ahí, entonces a mí no me dejaron que yo amanezca con mi hija, que mi mamá amanezca conmigo que mi suegra amanezca conmigo y mi hija se me perdió y yo quiero que aparezca”, contó Gerali.

A la maternidad se presentó el diputado de Santo Domingo Norte, Sócrates Pérez, quien, explicó que fue a darle apoya a Gerali debido a que la madre de esta trabaja para él.

El legislador explicó que se reunió con el director de la maternidad y que están trabajando en el caso y aseguró que las autoridades darán con el paradero de la niña.