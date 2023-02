Santiago: marchan y piden justicia por muerte de Donelly Martínez

Cientos de personas marcharon este domingo por la calle Las Carreras de Santiago, para pedir justicia por la muerte del niño Donelly Martínez, de 12 años de edad, quien murió por heridas de bala que le ocasionó un policía.

En la marcha asistieron los padres del menor, así como demás familiares y amigos, también representantes de organizaciones de la sociedad civil de Santiago.

Recorrieron la avenida Las Carreras con calle Mella, el lugar exacto dónde se produjo el incidente donde murió el menor, el pasado día 12 del presente mes durante la celebración del carnaval.

Tras recorrer la avenida, llegaron hasta una tarima colocada al pie del Monumento a los Héroes de la Restauración y frente al Gran Teatro Regional del Cibao, donde realizaron oraciones, reflexiones y canciones a favor de la paz y la justicia.

En la actividad habló con voz adolorida, la madre de Donelly, Maridania Tejada, dijo que aún no asimila lo sucedido. Lo definió como un niño extraordinario, aplicado, respetuoso e inteligente.

"A veces creo que es una pesadilla, pero cuando voy a la habitación de mi niño, me doy cuenta que no, que mi niño no está, le quiero decir a todas las madres que le den mucho amor a sus hijos, teníamos una conexión única, ese niño no se dormía sin antes darme las buenas noches", madre de Donelly.

Agregó: "Cuando salía de mi trabajo, salía rápido porque tenía que buscar a mi niño, ahora no tengo a quien buscar".

En la marcha asistieron los padres del menor, así como demás familiares y amigos. Los manifestantes recorrieron la avenida Las Carreras con calle Mella. En la marcha también acudieron representantes de organizaciones de la sociedad civil Santiaguera. Los manifestantes piden justicia por la muerte Donelly Martínez.

Agente detenido a espera de medidas de coerción

El Ministerio Público ha pedido un año de prisión preventiva, contra el cabo de la Policía Nacional Alejandro Castro Cruz, adscrito a la patrulla de Acción Rápida, la cual brindaba servicios de patrullaje en el casco urbano de Santiago de los Caballeros ese 12 de febrero mientras se celebraba el carnaval en la ciudad.

La audiencia contra el policía suspendido será conocida el miércoles 22 de este mes (febrero) en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta ciudad.

Instancia acusatoria del Ministerio Público

Esta acción ha sido tipificada por el Ministerio Público como una violación a los artículos 186, 295, 186, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y establecen sanciones contra el abuso de autoridad en contra de particulares, golpes y heridas, así como también el homicidio voluntario, en perjuicio de la víctima y su padre, Anthony Ysauri Martínez Martínez.

El órgano de justicia ha solicitado que se imponga la prisión preventiva, por espacio de 12 meses, contra el cabo de la Policía Castro Cruz, de 30 años de edad.