Familiares de señor desaparecido ofrecen 100 mil pesos por su paradero

Familiares del señor Hugo Antonio Félix Pichardo ofrecieron este domingo una recompensa de 100 mil pesos a quien lo ayude a dar con el paradero de su pariente.

El hombre, de 69 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 09 de febrero.

Fue visto por última vez por los alrededores del cruce de la Charles de Gaulle con Hermanas Mirabal, Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. Vestía pantalón crema y un polo azul con rayas blancas y usa bastón.

El desaparecido reside por el kilómetro 10 1/2 de Santo Domingo Norte, sector barrio Nuevo, Villa Mella.

Su hijo Hugo José Félix dijo a Diario Libre que "el acostumbra a salir todas las mañana a un ventorillo a conversar con el dueño del ventorrillo, entonces él fue y compró azúcar a almacén por aquí, la trajo a la casa, volvió y salió y pensábamos que estaba sentado ahí, y cuando vimos que dieron las 9:30 de la mañana y el no había bajado, mi hermana fue, pero no estaba ahí y yo salí a buscarlo y no pude dar con el paradero de él".

Para cualquier información comunicarse a los números 809-773-2818 0 809-239-6247.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-chat-o-mensaje-de-texto-228ad3ae.jpeg El hombre de 69 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 09 de febrero. (FUENTE EXTERNA)