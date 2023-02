Oposición califica “reeleccionista” el discurso de Abinader; sectores lo defienden

Las afirmaciones vertidas por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional este 27 de febrero suscitaron comentarios de funcionarios, legisladores y empresarios.

La disertación del jefe de Estado ha sido la más larga de las tres que ha pronunciado en su gestión: más de 18 mil palabras durante dos horas y 36 minutos.

De inmediato, llegaron las reacciones. En cuanto a los partidos de oposición, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, refutó las afirmaciones del gobernante y afirmó que el “gobierno miente de manera descarada” y el pueblo no solo lo sabe, sino que también lo sufre en carne propia.

“La gran bonanza económica que narra usted, señor presidente, se contradice con el padecimiento que vive día a día nuestra gente, cuyos recursos no le alcanzan ni para mal comer; esas cifras de las que se vanagloria no llegan a los más desprotegidos. Al contrario, hasta las ayudas sociales que llegaban a los más necesitados, incluyendo las que se les suministraban a discapacitados de la provincia San Cristóbal, han sido reducidas o eliminadas”, afirmó Martínez.

Martínez dijo que la bonanza “que nos ha sido narrada en la rendición de cuentas" se queda en manos de algunos privilegiados, pues "tampoco ha llegado a los pequeños y medianos productores; no ha llegado al sector agropecuario, no ha llegado a los emprendedores, no ha llegado a las amas de casa ni tampoco a la juventud".

"Tenemos el costo de vida más alto registrado en décadas" Abel Martínez Precandidato presidencial del PLD “

La Fuerza del Pueblo calificó el discurso del jefe de Estado como “reeleccionista, repleto de manipulaciones estadísticas, lleno de exageraciones, de verdades a medias, así como de informaciones fuera de contexto”.

Al hablar durante una rueda de prensa, en el salón del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, el vocero del bloque de senadores, Dionis Sánchez, precisó que el jefe del Estado hizo las mismas promesas que realizó durante su toma de posesión el pasado 16 de agosto del año 2020.

Precisó que, aunque Abinader ha sostenido que ahora los dominicanos pueden comprar más que antes, la realidad es que el país enfrenta una de las inflaciones más altas de la historia, situación que, entiende, ha repercutido a que los precios del pollo, el arroz, las habichuelas, el aceite y las carnes de cerdo y de res.

"Le pedimos al presidente Abinader que abandone la ilusión del Index y aterrice a la realidad nacional" Fuerza del Pueblo “

PRD

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, declaró que la realidad que enfrentan los dominicanos es muy diferente a la descrita por Abinader.



Guillermo Moreno, de Alianza País, aseguró que el mandatario repitió el mismo estilo de cifras y estadísticas, y que “algunas deben ser reales, pero otras fueron maquilladas” y afirmó que lo importante es determinar hasta qué punto, el pueblo se siente expresado en las cifras.

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, consideró que la rendición de cuentas del mandatario fue amplia y contuvo los aspectos esenciales de la acción pública realizada el año pasado.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/28/hombre-con-traje-y-corbata-d5f76266.jpg Guevara resaltó el llamado a defender la soberanía.

“Viendo la proyección de este año y proyectando un mensaje de esperanza, llamando a la unidad nacional y de todos los dominicanos para enfrentar los problemas que pueden lesionar la soberanía”, dijo Ray Guevara.

Empresarios

La presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena, felicitó a Abinader por el manejo económico que ha dado en tiempos difíciles.

La dirigente empresarial recordó: “Debemos seguir trabajando para convertir a la Nación en un gran exportador y seguir impulsando la industria, la agricultura y la minería que son importantes para esta actividad, mientras seguimos afianzando en el sector zonas francas y en el desarrollo de la infraestructura".

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) saludó el reconocimiento hecho por Abinader del aporte que el sector de Zonas Francas le genera a la economía nacional.

Luis José Bonilla, presidente de Adozona, aseguró que el sector está en un gran momento y vaticinó que seguirá así en este 2023.

Funcionarios

Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, dijo que el mandatario no pudo abordar más a fondo el tema de la infraestructura y lo que se desarrolla en esa institución por cuestiones de tiempo, pero destacó lo más importante.

El ministro de Turismo, David Collado, resaltó el impulso que ha tenido el turismo para la recuperación económica y señaló como retos pendientes mejorar la conectividad aérea y el costo de los pasajes hacia la República Dominicana.



En ese sentido, ya se depositó un proyecto de ley para que las líneas aéreas sean más competitivas y el país está en la etapa final de un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos.

Otro proyecto de ley que conocerá el Congreso es el que sometió el Poder Ejecutivo para crear el Ministerio de Justicia, a través de la Consultoría Jurídica.