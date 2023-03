Leonel asegura que en el país lo que hay es “pollo Abinader”, pero que está muy caro

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, consideró este domingo que al Gobierno le ha faltado conocimiento o sensibilidad con la sociedad dominicana y planteó que en el país ya hay “pollo Abinader”, pero que también está caro”.

El expresidente de la nación hablará la noche de este martes al país.

De acuerdo a una nota de prensa de la organización, Fernández habló ante cientos de personas que acompañaron al exsenador de San Cristóbal, Aníbal García Duvergé, en el acto en que su partido Unidad de Movimientos Independientes, brindó su respaldo a los candidatos que presentará la Fuerza del Pueblo en los torneos electorales del año 2024.

Fernández señaló que el respaldo recibido marca un punto de inflexión en el venidero proceso electoral, porque es la primera fuerza política que se adhiere a la Fuerza del Pueblo para crear un gran frente opositor.

Agregó que: “No es engañando al pueblo sobre la base de sus necesidades como se pretende conquistar el respaldo, es buscando soluciones a la inflación, la carestía en los productos alimenticios”.

Precisó, además, que todo este debate sobre los precios empezó con el pollo, cuando desde la Fuerza del Pueblo se advirtió “que habíamos llegado (con el pollo) a algo inaceptable”.

El presidente de la FP advirtió que era inaceptable que, en un país productor de pollo, una libra de carne de este ave cueste 100 pesos. Fernández habló durante un acto en San Cristóbal.

"En tono de broma, señaló que cuando yo dije que había llegado a 100 pesos la libra (refiriéndose al pollo), desde el Gobierno me corrigieron la plana. Me dijeron no es verdad que sea a 100 pesos, es sólo 99. Se estaban burlando del pueblo dominicano”, acotó.

Fernández explicó que la gente ha ido a los supermercados a buscar el "pollo Index", que el presidente Abinader mencionó en su discurso de rendición de cuentas, pero que ha recibido la sorpresa de no encontrar ni pollo Index, ni pollo de la India, encontrando solo el “pollo Abinader, que está caro también”.

"Con el precio del pollo lo que procuró fue importar pollo, no de la India, sino de Brasil, sin pagar los impuestos aduanales, arruinando con esa medida a los productores de pollos. Los quebró y el precio del pollo no bajó significativamente" Leonel Fernández Presidente de la FP “

Entiende que con esta situación, el gobierno le “faltó imaginación, faltó creatividad, faltó conocimiento o faltó sensibilidad”.