Marileidy Paulino: “Me considero una mujer luchadora, inspiradora y llena de fe”

Marileidy Paulino es una joven mujer que representa esa esencia competitiva de la generación actual, atrevida pero cimentada en valores familiares. Disfruta de esas cosas simples de la vida, como ir a la playa, comer un helado o simplemente caminar, que es lo que hace en su tiempo libre, luego de unas seis horas de entrenamiento.

Celebramos el Día de la Mujer conociendo un poco más de esta medallista que dice sentirse fortalecida y con la mente enfocada para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de París 2024, para los que se encuentra preparándose en Colombia.

Una oportunidad de vida Para Marileidy Paulino es necesario que más mujeres se integren al deporte porque es salud, pero también una oportunidad para desarrollarse como personas.

Durante la entrevista, vía telefónica, confesó que no solo se preocupa por su entrenamiento mental y físico, sino también por el de sus compañeros, a quienes motiva para que se esfuercen en salir adelante, “porque entiendo que el Señor ha regalado esta oportunidad a todos los atletas dominicanos de manera especial, ya que es un ciclo olímpico que está conformado por centroamericanos y del Caribe, panamericanos y olímpicos”, dice la atleta de 26 años de edad.

Pero, ¿cómo se prepara para el éxito una mujer campeona? No sorprende su respuesta, la velocista es una cristiana que en cada palabra deja en evidencia su fe en el Todopoderoso. “Siempre confío y pido, antes de cualquier competencia, que se haga la voluntad de Dios y que, si es de su agrado permitir la victoria, que así sea. Si ocurre lo contrario, también lo acepto con gratitud porque, en ocasiones, te preparas, pero no es garantía de que te vaya bien… todo es parte de un proceso”.

"“Crismery Santana, Anabel Medina y yo, representamos una puerta de positivismo de que sí se puede en las jóvenes que van subiendo” " Marileidy Paulino “

Como ejemplo vivo cita su participación en 2018, cuando corrió en la competencia de los 100 y 200 metros, tomando esa experiencia como una preparación divina del escenario para los Juegos Olímpicos y el Mundial.

Su creencia la hace ir más allá

“Yo me considero una mujer luchadora, inspiradora y llena de fe”, cualidades que fue desarrollando en el camino desde temprana edad, pero también tiene en cuenta en su proceso de crianza los valores que recibió de su familia, lo cual trata de exaltar donde quiera que va sin importar las limitantes de los idiomas, en especial el inglés, del que, a pesar de ser la lengua universal, ella no tiene dominio, aunque se prepara para que en un futuro deje de ser una barrera de comunicación.

“Cuando me tocó competir con otras chicas, entre ellas la de Bahamas, todas hablaban inglés, pero yo no, por lo que nos comunicábamos a través de gestos cada vez que entendíamos que alguna debía saber algo para una mejor participación o ante alguna precaución en el escenario”.

Tampoco considera que ser mujer simbolice un obstáculo en la vida, como algunos llegan a pensar. Para esta velocista representa una oportunidad para dar lo mejor, que es lo que ha estado ocurriendo en los deportes. “República Dominicana no había tenido medalla olímpica por parte de las mujeres, sin embargo, en la actualidad cuenta con tres: Crismery Santana, mi compañera Anabel Medina y yo, nosotras representamos una puerta de positivismo de que ‘sí se puede’ en las jóvenes que van subiendo”.

No son barreras de sexo lo que existe, lo que hace falta, a su juicio, es decisión, disposición y motivación en los pueblos, en las escuelas y en todas las áreas.

No obstante, sí percibe como un gran obstáculo que una cantidad significativa de jóvenes dominicanas, en especial de bajos recursos económicos, se conviertan en madres a destiempo. En su lugar, entiende que deberían enfocarse y dedicarse a su formación educativa y trabajar en lo que quieren en la vida, antes de formar familia a tan temprana edad. En ese sentido, recuerda y pone el ejemplo de chicas que se iniciaron con ella, que abandonaron los estudios, y hoy tienen hasta tres hijos. No significa que esté de acuerdo con el aborto, de hecho, no lo está, lo que indica es que hay tiempo para cada cosa en la vida, incluyendo la maternidad.

En el Día de la Mujer, Marileidy quiere enviar un mensaje a las jóvenes mujeres: “Podemos cambiar el mundo, incluyendo a República Dominicana. Esto se logra estudiando y buscando su misión en la vida”.

Se preocupa por la niñez

El bienestar de la niñez y la juventud es un tema que preocupa a esta medallista de oro mundial. Y es la razón por la que trabaja en los procesos finales de la creación de una fundación para beneficiar a niños de escasos recursos, no necesariamente en los deportes. Esta es su meta para el 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/09/un-jugador-de-baloncesto-7a15d781.jpg Para Marileidy ser mujer es una oportunidad, no un obstáculo. (FUENTE EXTERNA)

Crecimiento femenino en los deportes Según el “Informe Básico Enhogar 2022” de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), “de la población de 15 a 24 años que practica algún deporte y asiste a la escuela, colegio o universidad, el 27.4% lo hace asociado a centros escolares o universitarios”. Al desglosarlo por sexo, en el caso de la población femenina el porcentaje es 39.5% y en la masculina 23.1%, lo que indica que, cuando el deporte está asociado a centros escolares o universitarios, las mujeres tienen mayor tendencia a practicar deporte, según la publicación. Sin embargo, una muestra de la misma investigación, que abarca un rango de edad inferior, indica que el 26.9% de la población masculina de 5 a 19 años de edad practica alguna disciplina deportiva de forma periódica, no obstante, solo un 9.5% de la población femenina practica algún deporte de forma periódica, entre uno y dos días a la semana, siendo el voleibol el preferido por las mujeres de 3 años y más, en un 40.6%.