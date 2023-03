Solo una parte de la comunicación radial del 911 está encriptada

santo Domingo. Aunque la implementación del Sistema Nacional de Atención a Emergencia 911 inició en 2014 con la capacidad instalada de encriptación de sus radios de comunicación, fue apenas en 2021 cuando el Estado dominicano decidió activar esta tecnología que reviste de mayor seguridad el intercambio de sus informaciones internas ante posibles interferencias de terceros.

La activación, que solo abarca una parte de sus aparatos de comunicación, ocurre luego de una autorización dada en abril del 2021 por el gobierno de Alemania, país donde se adquirió la tecnología.

El dato lo dio a Diario Libre el director ejecutivo del 911, Randolfo Rijo Gómez, al responder preguntas sobre la seguridad del sistema, cuestionada por uno de los suplidores de los radios que utilizan.

William Henríquez, presidente de Avelock Dominicana, una de las empresas que conformaron el consorcio Avelock Hytera que vendió los radios de telecomunicación para la implementación del 911 en su fase inicial, indicó que, pese a que el sistema se instaló con la tecnología de encriptación, esta no entró en operación.

Ello, aseguró, hacía vulnerable las informaciones que se transmiten entre los distintos actores del sistema, pues, personas ajenas, con conocimientos básicos de tecnología de frecuencia, podrían intervenirlas.

Para demostrar su aseveración, sacó dos radios de su maletín y los encendió, mostrándose en sus pantallas los signos del 911. Poco después, se escucharon las voces del personal del sistema que interactuaba.

Según Henríquez, que ya no es proveedor de los equipos y su empresa tampoco permanece en el consorcio, teme que esa debilidad pueda comprometerlo legalmente, pues el Estado le pagó por un servicio que no está funcionando.

Su temor, sin embargo, no es compartido por Luis Ibarra, representante legal de Hytera América, la otra empresa que conformó el consorcio suplidor. Ibarra entiende que la entrega de los radios y el sistema de control se realizó con la tecnología de encriptación instalada y que era prerrogativa del Gobierno dominicano activarla cuando así lo estimase conveniente.

El 911 arrancó sus operaciones en el país en 31 de mayo de 2014, bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia. Antes, en julio de 2013, dicho ministerio convocó a un proceso de licitación, mediante procedimiento de urgencia para la adquisición de la plataforma de radiocomunicación digital del Sistema.

Entre otras cosas, se compraron “3,500 radios portátiles y 600 estaciones radio base (400 para los vehículos y 200 instituciones de respuesta del 9-1-1)”.

Las especificaciones técnicas detallaban que la plataforma debía tener sistema de encriptación con un mínimo de 128 bits.

El consorcio Avelock Hytera ganó la licitación por un monto de RD$182,419,208.

“Ganamos la licitación, implementamos la plataforma y entonces viene el problema... los equipos llegaron a tiempo, pero fueron equipos de última generación. Cuando fuimos a hacerle la encriptación, el nivel avanzado del hardware no permitió que le pusiéramos la encriptación, porque tenía como tres generaciones más atrás. Estaba desactualizada”, comenta Henríquez.

“Desde entonces, eso se encuentra así y lo que dicen en todos los organismos (de seguridad) se oye”. Hace la prueba con dos de cuatro radios que posee y que, asegura, son legales pues los compró para labores de pruebas técnicas cuando suplía al 911 y, desde ahí, están programados.

Xenia García, quien en 2013 fungió como asesora legal del Comité de Compras y Contrataciones de la Comisión Presidencial del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad 9-1-1, recuerda que, desde el inicio, del proceso se establecieron cinco niveles de seguridad, siendo el de mayor jerarquía la encriptación gubernamental.

Con ese nivel, explica, se daba acceso mediante tarjetas de códigos, al Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia para operar el sistema desde sus despachos. “A ellos nunca les interesó eso”, dice García, por lo que ese acceso no se activó.

Dichos códigos se transmiten de gobierno a gobierno, en este caso, el de Alemania como país de donde procede el fabricante de la tecnología.

¿Son líneas abiertas?

Cuestionado sobre la seguridad de la comunicación del 911, su director actual dice que es descabellado pensar que las líneas están abiertas. Luego afirma que la red de comunicación que emplea el 911 es digital y que es difícil que alguien, sin los equipos apropiados y sin una inversión importante en tecnología, pueda intervenirla. Adicional, dice, utilizan una tecnología basada en estándar tetra que le proporciona un segundo candado al sistema. Pero Rijo Gómez reconoce que hay aspectos pendientes. Recuerda que el sistema, como coordinador entre las agencias de respuestas a emergencia del país (los cuerpos de bomberos, el Servicio Nacional de Salud, la Policía Nacional, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Comisión Militar y Policial), apoya a cada una con herramientas de tecnología, incluida la comunicación. La red de radio, igual que otros aspectos, continúa en desarrollo. “Hay servicios que todavía estamos en proceso de encriptación, porque la red empezó sin estar encriptada… sin embargo, la falta de encriptación no es una falta de seguridad per se”, dice Rijo Gómez. Cuenta que en 2021 tramitaron una comunicación al gobierno de Alemania para que otorgara los permisos de encriptación al Gobierno dominicano.Luego indica que no todas las radios están encriptadas, pues en el proceso se ha priorizado a aquellas agencias que requieren mayores niveles de seguridad y asegura que todos los aparatos asignados a la Presidencia están encriptados.