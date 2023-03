Anciano de 82 años necesita ayuda para su tratamiento contra el cáncer de próstata

En medio de la miseria extrema, con una sonda vesical a rastras, bajo una casucha de zinc y piso de tierra, el señor Juan de Dios Paredes, de 82 años, mantiene una intensa batalla contra el cáncer de próstata, la cual le ha cambiado la vida en 10 meses.

Sumido en la soledad, pero con una fe inquebrantable, Paredes vive de la caridad de los vecinos, quienes, según su testimonio, se han portado mejor que sus cinco hijos.

El cáncer no ha sido un obstáculo para que Paredes salga cada mañana a las calles a vender frutos y hacer trabajos a los vecinos para poder conseguir el sustento diario y comprar sus medicamentos.

“Cuando yo no me puedo levantar, él viene y me trae desayuno y café, él no es nada mío, pero es mejor que un hijo”, refirió al hablar de la ayuda que recibe de un su vecino a quien solo identificó como Felipito.

Sobre las ayudas sociales que ofrece el Gobierno, asegura que “nunca le ha salido nada”, sin embargo, no pierde la esperanza de recibir la mano amiga del Estado o de alguna institución que lo ayude con la compra del tratamiento de su enfermedad, la cual es de alto costo.

“La receta que tengo ahí ahora mismo me cuesta 60 mil pesos y los médicos me dicen que si yo logro comprar los medicamentos tengo la posibilidad de que el cáncer mío tenga cura”, sostuvo con la voz entrecortada. Subrayó que tenía cita para el 7 de marzo pasado y que no pudo asistir.

Paredes reside en la calle Segunda, del sector Los Rosales, en Santo Domingo Este. Si están interesados en ayudar pueden comunicarse al 809-449-8917, con la periodista Ana Inoa, quien ha abrazado la causa.