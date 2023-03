Monseñor Ozoria asegura la Policía solo podrá reformarse si sus agentes asumen transformaciones

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, dijo que la Policía Nacional solo podrá ser reformada si la propia institución quiere y asume las transformaciones que la sociedad espera.

"Por muchos deseos que haya de cambios que haya del señor presidente, de la sociedad civil y de las instituciones, sí la misma Policía Nacional no se propone esto y no lo asume como una tarea suya, no va a haber una transformación", advirtió Ozoria.

Al presidir una eucaristía en homenaje a los 81 agentes que según el Ministerio de Interior y Policía han caído en los últimos 10 años en el cumplimiento del deber, el religioso instó a los miembros de la institución a ejercer sus funciones con honestidad y apegado a las normas. Indicó que si la Policía contribuye a transformarse como se ha propuesto, la más beneficiada será la sociedad.

De su lado, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, dijo que los familiares de los policías que han muerto cumpliendo con su deber recibirán pensiones dignas y el apoyo que requieran.

"Hoy estamos rindiendo honores a esos hombres que dieron sus vidas en procura del cumplimiento del deber y la seguridad de toda la ciudadanía, defendiendo con gallardía y determinación el rol en el que creyeron y para el que fueron formados", dijo Jesús Vásquez.

El funcionario reconoció que se debe seguir fortaleciendo con herramientas y formación a los miembros de la Policía Nacional para reducir el reducir los riesgos a los que se ven expuestos en el desempeño de sus funciones.

En tanto que el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, dijo que los hombres y mujeres que han perecido en la línea del deber siempre serán considerados miembros de la institución.

En la misa, a la que asistieron oficiales policiales y militares y familiares de los caídos fueron homenajeados de manera póstuma 10 de los agentes.

Homenajeados

Los agentes homenajeados fueron: general Julián Suárez Cordero, caído en abril del 2013 en el Distrito Nacional; teniente coronel Ramón de Jesús Figueroa, ultimado en mayo del 2016 en Santo Domingo; el mayor Santo Taveras Ureña, muerto en abril del 2016 en Valverde; el capital Rigoberto Rosario Felipe, muerto en abril del 2021 en la provincia Duarte y el primer teniente Juan Mercedes Vásquez, muerto en diciembre del 2019.

Otros homenajeados: el segundo teniente Manuel Matos Batista, caído en octubre del 2012 en el Distrito Nacional; el segundo teniente Dany Vásquez Javier, ultimado en septiembre de 2018 en Monte Plata; el sargento Nilo Pérez Jáquez, fallecido en mayo del 2015 en Santo Domingo.

También, el cabo Rigoberto Rosario de la Cruz, caído en mayo del 2013, y el raso Yamel Medina, muerto en septiembre del 2016 en San Cristóbal.