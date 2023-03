Secretario General del PLD: “Gonzalo Castillo evidentemente que es un preso político de este Gobierno”

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, consideró este martes que el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, apresado en la Operación Calamar, es un preso político del gobierno.

El dirigente argumentó que a Gonzalo nunca lo habían entrevistado y que fue convocado el pasado viernes y dejado preso.

“El caso de Gonzalo Castillo creo que ahí se enseñó totalmente, ahí se enseñó totalmente el refajo, se enseñaron los calzoncillos, porque a Gonzalo nunca lo habían entrevistado, a Gonzalo lo convocan el viernes y lo dejan preso. Gonzalo castillo evidentemente que es un preso político de este gobierno… del presidente de la República y de este gobierno, de este gobierno”, indicó.

Sostuvo que quienes están promoviendo ese tipo de acciones están afilando cuchillos para sus gargantas.

“El PLD es un partido, ahora mismo somos la única entidad política que no se para 24 - 7 y hay una intención clara destruirnos, hay una intención clara reducirnos, lo que no se han dado cuenta los promotores de eso es que están afilando cuchillos para sus gargantas”, manifestó el dirigente en una entrevista en el programa Hoy Mismo, de Color Visión.

Por el caso de Operación Calamar fueron detenidas 20 personas, entre estas los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Enfrentamientos

Ayer, simpatizantes del PLD se manifestaron en la parte frontal del Palacio de Justicia, donde rompieron cristales de ese edificio, mientras que policías lanzaron bombas lacrimógenas.

Al respecto, Mariotti sostuvo que los hechos de violencia protagonizados ayer por miembros del PLD “fue una expresión en un momento de mucha indignación”, pero que ese partido ha demostrado ser organizado.

Agregó que no se oponen a que la justicia haga su trabajo, porque nadie está por encima de la ley, sino que solicitan que no sea sesgada y que no sea selectiva.

Medida de coerción

La noche de este lunes, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la Operación Calamar.

Al depositar el expediente, la Coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, indicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva, y la declaratoria de complejidad del proceso.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.