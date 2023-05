Doctora teme que expareja la mate y denuncia policías de Samaná lo alertaron sobre orden de arresto

Una empleada del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en Samaná denunció que teme que su expareja y padre de su hija menor le quite la vida, debido al asedio al que dice la tiene sometida durante más de un año.

A través de un video que compartió en las redes sociales, la doctora Carolina Báez manifestó que Andy Hernández, mejor conocido como Popeye, le ha destruido la vida moralmente por no entender que la relación ya no funciona.

"El motivo de este video es porque tengo que hacer pública una situación que vengo arrastrando hace más de un año con el señor Andy Hernández, alias Popeye, mi expareja, padre de mi niña de dos años. Ese señor no entiende que la relación no funciona y a raíz de eso quiere matarme", inicia el video que está circulando en las redes sociales.

Agrega que por temor a que "Popeye" la mate ha tenido que vivir a escondidas y abandonar Samaná, porque supuestamente "se le aparece" en su trabajo, en su casa y en cualquier otro lugar. "Ya no aguanto esta persecución".

"Lo he denunciado ante el Ministerio Público, dándole siempre la oportunidad porque siempre dice que va a cambiar, que no se va a meter conmigo y siempre es lo mismo", puntualizó.

Dijo que, pese a que existe una orden de arresto en su contra, las autoridades policiales no han detenido a Popeye y que, por el contrario, desde dentro del cuartel alertaron a su expareja sobre la orden.

Báez denunció, además, que su expareja le deja mensajes de texto y audios donde presuntamente la amenaza con hacerle daño tanto a ella como a su familia.

"Que si él veía a mi hija (la de ambos) con una familia mía le iba a hacer daño porque él entiende que toda mi familia su enemiga", explica la mujer, quien dice estar desesperada.

Pidió ayuda a las autoridades correspondientes "porque no es justo que una mujer como yo, trabajadora, luchadora, madre de tres niñas, tenga que salir de mi pueblo por una persona que no entiende, porque tiene una obsesión conmigo, que la relación no funciona".

En el video, la doctora hizo público mensajes y audios en tono amenazante que atribuye a su expareja.