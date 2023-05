El prófugo Luis dice que "El Dotolcito" fue quien los llamó para que fueran a atracar

Luis, el prófugo al que el Ministerio Público acusa de formar parte del atraco y homicidio que terminó con la vida del joven Joshua Omar Fernández de 19 años, y en el que Wesly Vicent Camona "El Dotolcito", hijo del influencer el Dotol Nastra, está vinculado, da su versión de los hechos en un video que circula en las redes sociales.

El hombre negó que los disparos que hicieron él y su compañero, Chiquito (Alison de Jesús Pérez Mejía), durante el atraco a la salida del bar, le hayan quitado la vida al joven y aseguró que desde el Bar Kiss fue que disparon. También afirmó que "el taxista sabe de esa vuelta" y que no es cierto lo que dice.

"Quien disparó de allá pa' acá fue el seguridad del privity. Nosotros tiramos dos tiros pa' arriba... Yo he atracado saco e' gente normal, yo no tengo esa consciencia de ta' haciéndole daño a la gente, darle un tiro.... las consecuencias de tu matar a una gente son demasiado grandes", expresó el nombrado Luis.

"Nadie anda en esa loquera de estar matando gente por un celular ni nada de eso", explicó.

Aseguró también que el Dotolcito sí sabía del caso y que fue quien los llamó a los dos para que acudieran al lugar a atracar. Dijo, incluso, que fue éste el que entró las dos pistolas al centro de entretenimiento por la confianza que le tenía y que a ellos "ni los revisaron"

"Porque El Dotolcito fue que llamó a uno casi a las 2:00 de la mañana -klk delen pa'ca, hay un privity, aquí hay par de peso, vengan pa' que se buquen", afirmó en su jerga el hombre que sale en el video desde una habitación.

Dijo que "yo estaba con la mujer mía ahí trancao" y que "El Dotolcito" supuestamente también llamó al nombrado Chiquito y que este último "computó a Luis" y tras la insistencia de ambos, Luis cogió para el Bar Kiss en el ensanche Naco, Distrito Nacional, donde perpetraron el atraco y resultó muerto el joven Jshua.

Sostuvo que el hijo de El Dotol Nastra "metió las pistolas en el carro" y que él sabía la situación.

Agregó que el domingo pasado el comunicador de Alofoke Radio lo llamó para que "yo negocie con el otro, Chiquito, para que él se eche la culpa y Chiquito le pidió 1 millón de pesos. Yo mismo le mandé el número a él y habló con él y de to".

Dijo mencionando a Dotol Nastra que "Tú parece que no le da na' (a su hijo). Si tú estuvieras dándole de to' él no tuviera tirando gente pa' lante... Tu hijo lo que vende la gente es, es un santero", expresó con esto último usando una palabra atribuida a un código de calle.

"Si muestran el video completo de lo que pasó yo me entregó", señaló.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el joven Wesly y/o Wesley Vicent Carmona Corcino, alias 'El Dotolcito', imputado de cometer junto a otras personas un asalto que degeneró en la muerte de un joven de 19 años.

De acuerdo con el documento de solicitud de la medida de coerción, Carmona Corcino "no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga".

Añade que "tenía conocimiento de la actividad ilícita que estaba realizando".

Según el órgano persecutor, "El Dotolcito" fue quien mandó a lavar y ocultar el vehículo en que se desplazaban la madrugada de los hechos, el 16 de abril de este año.

El expediente acusatorio cita que él fue quien llamó en varias ocasiones al taxista (conductor del vehículo) Danil Ramírez Santana para que les llevara a la discoteca Bar Kiss, donde estaba, a los nombrados Chiquito (Alison de Jesús Pérez Mejía) y Luis, uno de los cuales se entregó a las autoridades y el otro está prófugo.

En el expediente, el MP acusa a Wesly y/o Wesley Vicent Carmoma Corcino de haberse "asociado con los nombrados Chiquito y Luis (prófugo) para cometer robo en perjuicio de las víctimas, y durante la acción dispararon, impactando a Joshua Omar Fernández Decena en fecha 16 de abril de 2023, lo que le causó la muerte.

Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, se entregó este miércoles a las autoridades, mientras que "El Dotolcito" quedó detenido desde el 15 de este mes.