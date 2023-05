Madres acuden a sucursales de Banreservas en búsqueda de "su cariñito"

Aprovechando la víspera del Día de las Madres, algunas progenitoras se presentaron en diferentes sucursales del Banco de Reservas para confirmar la recepción del "cariñito", un bono de 1,500 pesos dirigido a un millón de madres dominicanas identificadas a través del programa Supérate y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

En una de las filas se encontraba Juana, a quien le llegó "su cariñito" a través de un código en su teléfono celular por la plataforma "MIO" y no sabía cómo canjearlo.

"Voy a ver porque no sé qué tengo que hacer ahora", explicó sobre su visita al banco en las cercanías al Centro de los Héroes.

En otra sucursal se encontraba Yohanna Carrasco, quien llevaba a cuesta las fundas del supermercado donde hizo su compra luego de recibir su cariñito de 1,500 pesos.

"Ahora estoy en la fila para canjear el de mi mamá. Ella tiene un problema en la cadera y no pudo venir. Ya le pasé la cédula al seguridad para que me averigüe", dijo la residente en Villa Francisca.

A su lado estaba Enérsida, quien había hecho una parada en una sucursal de la Zona Oriental y ante la gran cantidad de personas se dirigió a la Avenida México.

"Allá eran tres filas de estas", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/banreservas-carinito-e1f5fe86.jpeg La presencia femenina era mayor en las filas. (CLAUDIA FERNÁNDEZ/DIARIO LIBRE)

Otra de las señoras salió decepcionada cuando el agente de seguridad le informó que sus 1,500 pesos estaban disponibles en su tarjeta Supérate para hacer compras en el supermercado, pero no para canjes en efectivo.

"Yo acabo de alquilar una pieza para vivir con mi hija y tomé mil pesos prestados para la mudanza contando con ese dinero", comentó desanimada.

Cruzando el río Ozama, en la zona conocida como El Farolito, Cornelia Félix hacía su fila para ingresar al Banreservas luego de que recibió un código en su celular.

"Voy a hacer compras para la casa y a ver si puedo echarle gas al tanque", declaró la señora.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/banreservas-carinito-2-3869b111.jpeg Las madres buscaban canjear sus cariñitos. (CLAUDIA FERNÁNDEZ/DIARIO LIBRE)

"A mí me salió, pero a mi hija no", interrumpió una residente en Los Mameyes, quien no quiso ser identificada.

La dama discutía que esos bonos no eran para personas vulnerables, ya que "por mi casa hay una señora que tiene una cuadra alquilada y ella recibe, además, bono de gas y de luz".

Justo al lado, otra señora reclamaba que por qué a ella no le sale ninguna clase de gratificaciones.

"Yo fui y me inscribí para la tarjeta (Supérate) y nada. Estoy pagando seis mil pesos de alquiler. Una ayuda me caería bien", agregó.

Modalidades de pago

El pasado 22 de mayo, cuando se realizó el acto de lanzamiento, Gloria Reyes, directora de Supérate, explicó las diferentes formas de pago.

Reyes detalló que se realizarán transferencias bancarias a través del Banreservas a quienes ya posean cuentas, mientras que a quienes dispongan de la tarjeta Supérate, se les realizará un depósito adicional por 1,500 pesos.

Las que no cuenten con ninguna de las dos vías mencionadas, recibirán un código a través de mensaje de texto en el celular, con el cual podrán dirigirse a un subagente bancario o sucursal del BanReservas para retirar los fondos; de igual forma se utilizará la cuenta digital MIO Banreservas.